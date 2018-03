Raggi | sindaca ha reso omaggio a martire ardeatino Placido Martini

Innominata : il Pd riparte da Roma e ignora la sindaca Raggi : L'occasione è la presentazione del libro di Marco Causi "Sos Roma", un volume denso di cifre economiche e di analisi politico-istituzionali sulla crisi della capitale. Il panel dei partecipanti è di alto livello: c'è tutta la prima linea dem Romana. Oltre all'autore, economista di rango e parlamentare, ci sono Walter Veltroni, padre nobile del Pd nonché ex sindaco della capitale, e l'attuale premier Paolo Gentiloni, ...

Ryanair - accordo Raggiunto con il sindacato dei piloti ANPAC : accordo raggiunto tra Ryanair e ANPAC , il principale sindacato dei piloti italiani, a cui il vettore irlandese riconosce il potere di rappresentanza sindacale. L'accordo è stato raggiunto al termine ...

Ryanair ha Raggiunto un accordo con Anpac per riconoscere un sindacato piloti : Ryanair ha raggiunto un accordo con Anpac, cioè il principale sindacato dei piloti italiani, riconoscendo loro la rappresentanza sindacale. Le trattative erano cominciate lo scorso dicembre quando le organizzazioni dei lavoratori avevano minacciato di scioperare nel periodo natalizio se la The post Ryanair ha raggiunto un accordo con Anpac per riconoscere un sindacato piloti appeared first on Il Post.

Raggi : sindaca di Roma partecipa a Comitato del M5S : Roma – anche Raggi al Comitato del 5S Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è presente al Comitato elettorale del M5S presso l’hotel... L'articolo Raggi: sindaca di Roma partecipa a Comitato del M5S su Roma Daily News.

STARHOTELS/ Raggiunto accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo aziendale : La catena di alberghi italiana STARHOTELS ha Raggiunto un accordo con i sindacati di categoria relativo al rinnovo della contrattazione integrativa di settore(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:06:00 GMT)

SINDACATI E POLITICA/ Le novità nell'accordo Raggiunto tra Confindustria - Cgil - Cisl e Uil : La trattativa tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil in merito all'accordo generale è volta al termine. Il 9 marzo potrebbe essere siglata l'intesa. Il commento di GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:07:00 GMT)GARANZIA GIOVANI/ I dati da non dimenticare nella nuova legislatura, di G. CazzolaIL CASO/ Le tutele "esagerate" contro il licenziamento in prossimità delle nozze, di C. Pozzoli

Contratti - Raggiunta l'intesa tra Confindustria e sindacati : Si è concluso nella notte il confronto tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria in merito ai contenuti e agli indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva. "L’accordo tra Confindustria e sindacati è un vero piano di sviluppo per il sistema-paese. Un nuovo modello di relazioni industriali partecipative e stabili per alzare la produttività, con più salari, più formazione, più competenze per i lavoratori. Le ...

Roma - scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata : "Strade già liberate dal ghiaccio" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a Roma: la sindaca è arrivata poche ore fa nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia. Ieri la sindaca a...

Laureata nel curriculum : ma la sindaca Pd si fermò a 17 esami. «Non ebbi il coRaggio di dirlo ai miei...» : Come è successo a tanti altri studenti, prigionieri dello stesso buio a un passo dalla depressione: in Italia casi di cronaca, assai simili al canovaccio di questa storia, non si contano. Suicidi, ...

Roma - la sindaca Raggi : “Stop ai diesel in centro a partire dal 2024” : Niente più auto con motore diesel nel centro storico della Capitale a partire dal 2024. La sindaca Virginia Raggi, che ha parlato della misura ieri durante la riunione del C40 a Città del Messico, spiega che: “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della cittàsarà vietato l’uso di veicoli privati alimentati a diesel“. Un annuncio ...

Roma sotto la neve - la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico (dopo le polemiche) : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già operativa da domani mattina nella Capitale sull'emergenza maltempo, dopo la nevicata che oggi ha interessato la città. Nelle scorse ore erano montate le polemiche per la sua assenza nella Capitale proprio nei giorni in cui ...