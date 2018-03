Raccolta differenziata - Orlando : a Palermo è segno di cambiamento : Palermo, 23 mar. , askanews, 'Palermo è la città al mondo che culturalmente è più cambiata negli ultimi 40 anni. Anche Mosca, Varsavia e Berlino sono cambiate, ma lì c'è stato il crollo dell'Urss ...

Numeri record per la Raccolta differenziata Aciam - la Piana del Cavaliere raggiunge il 65% in un anno : Grazie alla raccolta differenziata, migliaia di tonnellate di materiali ogni anno carta, plastica, vetro, metallo e legno in Italia e nel mondo, vengono sottratte allo smaltimento in discarica e ...

Bari -Siglato l'accordo tra Regione Puglia - Comieco e Ager per incrementare la Raccolta differenziata di carta e cartone : ... che permetteranno alla Puglia di essere più autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e di imboccare finalmente la strada, concreta, dell'economia circolare. Per questo bisogna aumentare sin da ...

Raccolta differenziata dell’alluminio : il Consorzio CIAL premia le migliori performance nel 2017 : Alla luce dei dati analizzati e dei risultati di Raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in Italia relativi all’anno 2017, CIAL – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’alluminio, ha stilato una speCIALe classifica che individua i Comuni, e le società delegate alla gestione dei rifiuti urbani, con le migliori performance quantitative e qualitative di Raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio: lattine per ...

Come fare la Raccolta differenziata : Come fare la raccolta differenziata a casa, simboli, elenco dei rifiuti e raccolta per materiale (plastica, alluminio, vetro, carta, organico e indifferenziata o secco). Gli errori più diffusi da non commettere per conferire i rifiuti in modo corretto. (altro…) The post Come fare la raccolta differenziata appeared first on Idee Green.

Cartoniadi Calabria : Cosenza campione di Raccolta differenziata di carta e cartone : Cosenza vince le Cartoniadi della Calabria, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – e dalla Regione Calabria. Grazie ad un incremento significativo della raccolta (quasi il 50% e con un pro capite che da 40 kg/ab ha raggiunto i 60 kg/ab, ben oltre il pro capite nazionale di 53 kg/ab), il Comune di Cosenza si è aggiudicato ...

In Toscana "Una Pila alla Volta" : il progetto che lancia la sfida della Raccolta differenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni : La raccolta differenziata è infatti il primo passo verso l'economia circolare ed è ancora più importante nel caso delle pile esauste, che sono molto dannose per l'ambiente se non conferite ...

Nuova Raccolta differenziata dei rifiuti : al via la distribuzione dei kit a Pirri : È iniziata la distribuzione dei kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Pirri. Tutti i cittadini coinvolti nel porta a porta entro sabato 3 febbraio riceveranno i contenitori ...

Martinsicuro - Raccolta differenziata : sanzioni per gli incivili e diffida alla Poliservice : In particolare, dopo diverse segnalazioni giunte dalla cittadinanza, il Comune ha provveduto a inviare formale diffida alla Poliservice affinché sia rispettato il corretto espletamento del servizio di ...

Modica - successo per gli spot della Raccolta differenziata : Presentati stamattina nell'auditorium Floridia a Modica i cinque cortometraggi realizzati per promuovere la raccolta differenziata in città.

Rifiuti : a Bagheria 8 nuove vasche per la Raccolta differenziata : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Otto nuove vasche ribaltabili per la raccolta differenziata del comune di Bagheria. L'amministrazione Cinque potenzia il suo parco macchine per la raccolta Rifiuti e, in particolare, per il porta a porta. "Dopo regolare gara le 8 nuove vasche entreranno da subito a ser

La voce della Politica Montemurro - eccellente Raccolta differenziata dei rifiuti nell'anno 2017 : Il 2017 si è contraddistinto per un eccellente risultato per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Montemurro. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, avviato nel ...