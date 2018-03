Quel prof trovato mummificato in casa L' eredità alla sorella

La differenza tra la profilazione degli utenti fatta dal team di Obama e Quella di CA : "Con i suoi profili psicografici, Cambridge Analytica ha praticato una raccolta di dati diversa da quelli fin qui ricercati dagli esperti di 'targeting' elettorale. Volevano fare una profilazione delle tipologie psicologiche per intercettare inclinazioni e perfino patologie utili a capire la sensibilità degli utenti a certi messaggi. Raccogliere questo tipo di dati, più complessi di quelli ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e Quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma Quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

“Ho visto nel tuo futuro e…”. Kate Middleton e Quell’incredibile profezia : parole che - a soli 13 anni - cambiarono la vita della futura duchessa. Sudditi a bocca aperta : Quante volte avete provato ad andare, anche soltanto per gioco, da un indovino o presunto tale per avere qualche anticipazione, possibilmente benaugurante, sul vostro futuro prossimo? Previsione che in realtà spesso e volentieri finiscono per rivelarsi del tutto inesatte, ma che servono almeno a regalare qualche sogno a occhi aperti a chi spera di poter cambiare da un giorno all’altro la propria vita in positivo. Se siete convinti, ...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Figlio del carabiniere ucciso a Umbertide scrive a prof per scontri Torino : 'Quelle parole uccidono' : ... chi parla dovrebbe evitare parole che uccidono quanto quel proiettile di kalashnikov sparato alle spalle di quel carabiniere che per me voleva un mondo a colori'. La lettera in cui il Figlio di ...

Cara prof che vuoi morto papà - Quella divisa che odi ti difende : "Cara professoressa, ti parla la figlia di un appartenente alle forze dell'ordine". Inizia così la lettera inviata da una anonima alla insegnante di Torino, intervistata da "Matrix" dopo aver urlato "dovete morire" agli agenti schierati durante gli scontri della settimana scorsa nel capoluogo piemontese.La lettera alla professoressaLa missiva aperta è stata pubblicata su una pagina ...

Bevande vegetali : Quella di soia ha un profilo nutrizionale più completo : Secondo uno studio condotto dalla McGill University di Montreal e pubblicato sul Journal of food Science Technology, sono state esaminate quattro Bevande, in particolare il latte di mandorla, di soia, riso e cocco, confrontandone le versioni non zuccherate su una porzione da 240 ml. Il confronto ha evidenziato che, le Bevande a base di soia dimostrato un profilo nutrizionale più equilibrato. E’ quello più consumato per i benefici delle ...

“Le cosce più secche del mondo”. Il buco tra le cosce spaventa il web. La ragazza si mette di profilo davanti allo specchio e si scatta un selfie che poi posta in rete : le sue gambe sono sottilissime e fragili. In brevissimo tempo Quella foto diventa virale seminando il terrore : “Aiutatela”. Poi il colpo di scena : Una donna posta una foto su Twitter e la foto – sconvolgente – diventa virale. La donna risulta avere uno spazio tra le cosce esagerato e gli utenti del web si spaventano. La ragazza, Marisol Villanueva che su Twitter si chiama semplicemente Rose, si è messa in posa davanti allo specchio, di profilo, e si è scattata una foto per mostrare a tutti il suo nuovo outfit. Immediatamente gli utenti del web che hanno visto la foto sono rimasti senza ...

“Non ci credo!”. Il preside scopre il segreto della bidella e lo dice a tutta la scuola. Lavorava da anni in Quell’istituto - ma nessuno ‘sapeva’. E quando si è trovata di fronte studenti e professori che la fissavano - è rimasta senza fiato. E ha pianto di gioia : A vederla così, in questa foto, è una signora normalissima: 77 anni, da tempo impiegata come collaboratrice in una scuola elementare. nessuno, né gli studenti, né il corpo docente e tanto meno il personale della Belle Elementary School, in West Virginia, si era accorto di nulla. Frances Buzzard, questo il suo nome, portava avanti il suo lavoro ogni giorno. Lucidava i mobili, sistemava le classi, sempre con molta cura, ma a parte svolgere ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il Quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

BENEDETTA PARODI/ Domenica In - la sorella Cristina la archivia : la vita professionale cambia Quella privata? : BENEDETTA PARODI: Domenica In, la sorella Cristina la archivia. “Mi dispiace molto, ma non era un volto Rai”. Tornerà a Real Time? Prima deve risolvere il contratto con la Rai...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:34:00 GMT)

“Mi hanno distrutta”. Isola dei Famosi - la cosa è seria. Credeva di aver superato Quel trauma che l’ha segnata profondamente e invece - all’improvviso - tutto il suo male ritorna a galla e la devasta. Pianto a dirotto davanti agli altri naufraghi che non hanno coraggio di fiatare. Choc : Francesco Monte è uscito dall’Isola dei Famosi di sua spontanea volontà dopo le accuse mosse da Eva Henger. La ex star del porno ha infatti detto che Francesco Monte avrebbe portato della droga nella villa e ne avrebbe fatto uso. Anche con altri naufraghi dei quali, però, la Henger non ha fatto i nomi. Monte, dopo le accuse della Henger si è infuriato e, ovviamente, ha iniziato a negare. Ma il caso era scoppiato e in televisione, nei talk show, ...

La professoressa sfregiata si sente in colpa per Quello che è successo : Franca Di Blasio, la professoressa di 54 anni sfregiata dall'alunno che non voleva essere interrogato, non fa che darsi la copa di quello che è successo. In una intervista a Repubblica ripete più ...