Quel fenomeno unico e irripetibile che è Franco Battiato

Australian Open 2018 - i precedenti tra Federer e Cilic : il fenomeno svizzero nettamente in vantaggio ma Quella semifinale degli Us Open 2014… : Domenica 28 gennaio alle ore 19.30 locali (le 9.30 italiane) si alzerà il sipario sulla finale degli Australian Open 2018 del singolare maschile tra lo svizzero Roger Federer (n.2 del mondo) ed il croato Marin Cilic (neo n.3 del ranking). La Rod Laver arena è pronta per eleggere il proprio padrone e i favori del pronostico sono tutti per l’elvetico. Risorto l’anno scorso dalle proprie ceneri, in quel di Melbourne, il rossocrociato ...