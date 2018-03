“Quattro ville in fiore” a Tassullo | così la primavera ha inizio in Val di Non

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Una semplice gara podistica?inè molto di più! È un’occasione unica per immergersi nei colori, nei profumi e nella storia della Val di Non: un evento aperto a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere all’aria aperta. Giunta alla 43esima edizione, la manifestazione attraverso la qualedà il benvenuto allatorna domenica 22 aprile tra panorami mozzafiato e romantici castelli. Circondati da boccioli bianchi e rosati, sembrerà di passeggiare in una soffice nuvola candida, grazie allo spettacolo unico offerto dalla fioritura dei meli in Val di Non. Alla marcia dedicata agli atleti agonisti, si affiancherà la natura slow diin: curiosi, famiglie e bambini potranno affrontare i due percorsi – da 5 o da 11 chilometri – senza fretta, fermandosi a godere di una pausa ...