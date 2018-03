Quarti Viareggio | Valietti al 94' | Inter avanti Kulenovic show | Juve batte il Rijeka

Torneo di Viareggio 2018 : Quarti in tv e orari partite su Rai Sport Video : Venerdì 23 marzo si disputeranno i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018 , una delle competizioni giovanili più importanti dove sono presenti anche le squadre del #Campionato Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport e gli orari delle partite . I risultati degli ottavi di finale [ Video ] di ieri hanno lasciato in serbo numerosi colpi di scena, tra cui l'eliminazione di Milan e Torino Primavera, battute ai rigori rispettivamente da ...

Viareggio Cup 2018 : calendario Quarti - semifinali e finale Video : La # Viareggio cup 2018 entra nel vivo, oggi in campo le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale . A re, il calendario di quarti , semifinali e finale del Torneo di Viareggio , giunto quest'anno alla sua 70^ edizione. Tra le partite più attese di oggi c'è Milan-Parma Primavera: rossoneri favoriti, ma i ducali hanno mostrato buone cose nella prima parte del torneo. Per un ulteriore approfondimento sugli ottavi di finale di oggi, ecco le ...

Torneo di Viareggio 2018 : tabellone Quarti - semifinali e date Video : Dopo la fine della fase a gironi, il Torneo di Viareggio 2018 entra nella fase calda. A re il tabellone dei quarti e delle semifinali, con le date e gli orari previsti. Meno di 24 ore fa, vi abbiamo proposto l'approfondimento sulle partite degli ottavi di finale in tv [Video], trasmesse su Rai Sport, con gli orari e gli stadi in cui verranno disputati i match di domani, mercoledì 21 marzo. Sono 16 le squadre rimaste in gioco per contendersi la ...