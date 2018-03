laragnatelanews

: RT @laragnatelanews: Quale chiave è la più sicura contro i furti? Vediamo i maggiori mezzi… - Flender70 : RT @laragnatelanews: Quale chiave è la più sicura contro i furti? Vediamo i maggiori mezzi… - evyna : Quale chiave è la più sicura contro i furti? Vediamo i maggiori mezzi di intrusione dei ladri -… - agodandaniela : @andr900 Casaleggio non consulta la base ma ha una app con la quale filtra le parole chiave nei social... così sa q… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Purtroppo non basta avere unamoderna per stare tranquilli e a quanto pare poi non tutte le chiavi sono uguali o almeno non lo sono per fare il loro dovere.insieme due pareri in merito: L’Eco di Bergamo e Altroconsumo che ha effettuato dei test ant. Secondo L’Eco di Bergamo la migliorein commercio è quella “a coda di rondine“. Con le sue tre scanalature non è copiabile ed èanche grazie alla sua doppia punta da cui prende il nome. (immagine da Ecodibergamo.it) “Con questo tipo dii ladri non riescono a effettuare forzature né possono fare calchi in cera per duplicarle“, si legge nell’intervista al questore vicario, Edgardo Giobbi. Rischiose sarebbero invece la classica seghettata e quella a doppia mappa, poiché basterebbero dei comuni grimaldelli per aprirle. In genere si tende a scegliere quelle ...