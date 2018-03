Pulizie di primavera | i consigli per rinnovare PC e notebook

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) La bella stagione sta per arrivare: questa parte dell’anno è perfetta per mettere in ordine non solo la casa e gli armadi, ma anche gli strumenti informatici che usiamo nella vita di tutti i giorni e che accolgono enormi quantità di file e di dati personali o professionali. Per rimettere in sesto i nostri computer, a casa o in ufficio, e renderli scattanti in vista dei prossimi mesi, Toshiba Electronics Europe GmbH fornisce alcunisemplici per ripartire con slancio anche sul fronte informatico, sottolineando quanto gli hard disk esterni possano essere utili per organizzare i propri file ed estendere la memoria a disposizione. Le grandi: buttare via tutto quello che non serve Il primo passaggio per dare nuovo sprint ae PC è procedere con una pulizia profonda: è fondamentale eliminare applicazioni che non si usano più, dati inattivi o frammentati, file ...