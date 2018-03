PUBG Mobile iOS e Android | come scaricarlo

PUBG Mobile al banco di prova : smartphone di fascia top a confronto con la versione PC - analisi comparativa : Quando abbiamo analizzato per la prima volta Playerunknown's Battlegrounds su Xbox One, si può dire che non siamo rimasti molto impressionati, per via dei downgrade alla grafica e per i frame-rate davvero bassi. E considerando ciò, il concetto di base del gioco adattato per dispositivi iOS e Android sembra quasi stravagante. Ma c'è una cosa da dire: per quanto scenda a compromessi evidenti, il porting funziona e all'atto pratico i downgrade ...