Psg | Allegri prima scelta

Juventus - tutti pazzi per Allegri : si muovono Psg - Chelsea - Real e United : Secondo il Corriere dello Sport , PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United sono alla finestra per l'allenatore della Juventus. Ognuno di questi club vive situazioni particolari e a fine stagione ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-Psg : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Juve nei guai : Allegri via - il Psg si muove per il tecnico bianconero : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sarebbe nel mirino del Psg per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club parigino aveva deciso di puntare forte su Luis Enrique come successore di Emery, in uscita dopo il tracollo in Champions, ma, le pretese economiche hanno bloccato l’affare. La decisione allora di puntare sull’allenatore italiano proponendo un contratto faraonico e giocatori di ...

Allegri - il Psg si muove ma il presente è la Juventus : Dal presente al futuro: Allegri resta nel mirino del Psg , Emery è in uscita dopo il tracollo in Champions, anche se negli ultimi giorni erano schizzate le quotazioni di Luis Enrique. Lo spagnolo ...

L’Europa vuole Allegri : l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla Continua a leggere L'articolo L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla proviene da NewsGo.

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Il Psg fa sul serio per Conte ed Allegri : pronta l'offerta choc : L'avventura di Unai Emery al Psg è agli sgoccioli. Il club francese starebbe pensando anche all'esonero immediato del tecnico spagnolo, definito una sorta di dead man walking dopo la pesante ...

