Procura di Roma apre fascicolo sullo scandalo Datagate | «Possibili violazioni

Auto blu Zanon - Procura Roma : archiviare : 13.44 La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sul giudice costituzionale Nicolò Zanon accusato di peculato d'uso in relazione all'utilizzo dell'Auto blu per uso personale. La decisione dei pm è legata anche all'approvazione di un regolamento della Consulta,che ha valenza di normazione primaria, che definisce "personale ed esclusivo" l'utilizzo dell'Auto per i giudici della Corte Costituzionale. La richiesta di archiviazione ...

Facebook - Procura Roma apre fascicolo : 13.12 La procura di Roma ha aperto un fascicolo senza indagati, per adesso, in relazione all'esposto del Codacons su un eventuale uso improprio da parte di Facebook di profili di utenti italiani nello scandalo "Datagate" negli Usa. L'esposto del Codacons chiede una verifica su eventuali violazioni degli articoli 167e 169del codice della Privacy.

Zanon - la Procura di Roma chiede l’archiviazione dopo che la Consulta approva regolamento su autoblu : La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Nicolò Zanon. Il giudice costituzione è accusato di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto blu. Per due anni (dal novembre 2014 al marzo 2016) e per due settimane al mese, è l’ipotesi dell’accusa, lasciava l’auto di sevizio con autista e relativi buoni benzina a completa disposizione della moglie che ne faceva un uso privato con trasferte alla casa di Forte dei Marmi, a Siena, ...

RIFORMA PENSIONI/ Cumulo contributivo - pronto un esposto alla Procura di Roma (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Cumulo contributivo, pronto un esposto alla Procura di Roma. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:06:00 GMT)

Caso Mariam Moustafa. Oggi vertice in Procura a Roma : Si mobilita il panorama internazionale per il decesso di Mariam Moustafa, la diciottenne di Ostia deceduta dopo l'aggressione subita da un gruppo ragazze, a Nottingham, in Inghilterra. E' previsto per ...

