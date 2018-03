Processo per l’alluvione di Genova | confermata la condanna a 5 anni per l’ex sindaca

Mafia : Processo trattativa - legale Dell'Utri chiede non doversi procedere per ex senatore : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto" ecco perché "chiedo una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale di fronte a un altro processo" e "solo in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste". E' la richiest

Il Processo di Appello per l’alluvione : A oltre sei anni di distanza dai fatti, i giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia dei morti del Fereggiano del 2011. A giudizio l’ex sindaco e i suoi ex collaboratori

Mafia : legale Dell'Utri - i pm Processo trattativa non sanno perdere (2) : (AdnKronos) - "Questo processo costituisce il tentativo di rivincita della Procura di Palermo rispetto a quella assoluzione che fu data in Corte d'appello per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell'Utri. Ma i pm hanno operato una scelta precisa: non hanno speso una par

Mafia : legale Dell'Utri - i pm Processo trattativa non sanno perdere : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non abbiamo mai accettato questo processo, scusate per questa polemica, ma non lo abbiamo mai accettato non solo perché l'accusa è apodittica e la contestazione inconferente, ma perché per gli stessi fatti Marcello Dell'Utri è stato processato e assolto con la formula

Lasciano il figlio 11enne a casa per 20 minuti : a Processo per abbandono di minore : Sono bastati 20 minuti, il tempo di una passeggiata. Il padre si è allontanato da casa con la compagna, lasciando solo il figlio 11enne, con tutte le raccomandazioni del caso: il cellulare a portata di mano, l'invito a chiamare per qualsiasi cosa. Lui, invece, ha chiamato la madre e si è lamentato di esser stato lasciato solo. La donna, distante 50 chilometri dalla casa dell'ex, gli ha detto di chiamare il 113 e quando il padre e ...

Minaccia Dario Bandiera su Fb : rischia il Processo per diffamazione e stalking : Per mesi lo ha insultato e tormentato via social, arrivando quasi a Minacciarlo, facendogli temere per l'incolumità della sua famiglia. Vittima delle molestie di uno stalker virtuale, Dario Bandiera, ...

Il figlio 11enne a casa da solo per venti minuti. Genitori a Processo per abbandono di minore : Lascia il figlio di 11 anni solo in casa, giusto il tempo di fare una passeggiata nel parco attorno all’abitazione con la nuova compagna e digerire il pranzo domenicale. «Ti lascio il cellulare, se hai bisogno chiama», lo rassicura il papà. Il ragazzino, invece, avverte la madre, che però in quel momento è a una cinquantina di chilometri di distanz...

Processo Maroni - il pm : «Favorì l’amante per il viaggio a Tokyo». Chiesti due anni e mezzo|Foto : Maria Grazia Paturzo era collaboratrice del governatore uscente, secondo il pm Fusco era stata inserita nella delegazione Expo per Tokyo, a spese della società, per ragioni personali. «Avevano una relazione affettiva». La replica di Maroni: «Accuse ridicole»

Processo Maroni - il pm chiede 2 anni e 6 mesi : "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per la donna con cui aveva una relazione" : Nel mirino il tour a Tokyo per promuovere l'Esposizione Universale. La procura: "La presenza della donna nella delegazione era dettata esclusivamente dalla...