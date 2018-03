ideegreen

: Prisma di Newton: Prisma di Newton, un prisma “magico” perché permette di comprendere molte cose della… - naturaeambiente : Prisma di Newton: Prisma di Newton, un prisma “magico” perché permette di comprendere molte cose della… -

(Di venerdì 23 marzo 2018)di, un“magico” perché permette di comprendere molte cose della luce, di come è fatta e di come noi la possiamo utilizzare anche e non solo nell’arte. Ildiha a che fare anche con i colori e può essere mostrato ai più piccoli con un breve esperimento che può appassionarli. (altro…)diIdee Green.