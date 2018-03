Principe Harry e Meghan Markle | ecco il dress code per gli invitati al Royal Wedding

Principe Harry e Meghan Markle : spedite le partecipazioni - ecco i dettagli sugli invitati al Royal Wedding : Controlla la casella della posta perché il Principe Harry e Meghan Markle hanno spedito le partecipazioni del loro matrimonio! [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio con la cerimonia nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor (tutte le info per non perdertelo) e qualcuno nel mondo sta per ricevere l’agognata partecipazione. Secondo Kensington Palace, saranno circa ...

Meghan Markle e il Principe Harry - le foto : Lei è la sexy ex attrice di Hollywood che stringerà con lui il nodo, invidiata da tantissime donne in tutto il mondo.

Meghan Markle e Principe Harry : luna di miele al risparmio : Meghan Markle e il Principe Harry partiranno alla volta dell'Irlanda poco dopo il matrimonio previsto per il 19 maggio. Secondo l' Independent sarà il primo viaggio all'estero della coppia, quasi una ...

Royal Wedding : il Principe Harry rinuncia all’accordo prematrimoniale con Meghan Markle : L’amore non ha bisogno di contratti: così la penserebbe il principe Harry! Secondo il Daily Mail infatti, il 33enne di sangue blu non vuole firmare accordi prematrimoniali con la futura sposa Meghan Markle. “Non è mai passato per la mente di Harry di firmare un accordo prematrimoniale – ha detto una fonte al giornale inglese – è convinto che questo matrimonio durerà e quindi non serve firmare nulla“. Sempre ...

Il Principe Harry rinuncia all'accordo prematrimoniale : "Con Meghan funzionerà" : Il Principe Harry è restio alla realizzazione e alla firma di un accordo prematrimoniale con Meghan Markle . Il 19 maggio - il momento del Royal Wedding - si avvicina sempre più e fervono i ...

Meghan Markle e il Principe Harry : grandi fan di The Crown - la serie tv sulla famiglia reale : Sembra che tra i numerosi fan di The Crown , la serie tv che racconta le vicende del regno di Elisabetta II d'Inghilterra, ci sia anche qualche membro della Royal Family: il principe Harry e Meghan ...

'Una storia d'amore reale'. In arrivo un film sul Principe Harry e Meghan Markle : La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa un film per la tv che sarà trasmesso in prima serata da Lifetime domenica 13 maggio, a sei giorni dal giorno del loro matrimonio. Lo '...

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

La gaffe reale di Meghan Markle con il Principe Harry fa il giro del mondo - sul web - : Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l'esibizione di Liam Payne, il cantante ...

Meghan Markle - la gaffe insieme al Principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : Magari si trattava di un gesto di complicità tra i due, ma sui social il video ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Meghan Markle - la gaffe insieme al Principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : Magari si trattava di un gesto di complicità tra i due, ma sui social il video ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Meghan Markle - la gaffe insieme al Principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : A poche settimane dalle nozze il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle sono sempre nel mirino degli obiettivi di telecamere e fotografi. Per questo motivo non è sfuggita la...

Le sopracciglia alzate del Principe Harry (in direzione di Meghan Markle) scatenano un caso in Inghilterra : Durante le celebrazioni del Commonwealth Day - giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa - gli occhi erano puntati sulla più fresca coppia reale e le telecamere hanno catturato un momento diventato un caso sui media britannici. Alla fine della performance di Lyam Payne, il principe Harry ha alzato le sopracciglia, un gesto che ha fatto sorridere Meghan ed è stato interpretato da molti come derisione nei ...

Principe Harry e Meghan Markle : pizzicati mentre sembrano prendere in giro Liam Payne : Liam Payne si è esibito davanti al Principe Harry e alla sua futura sposa Meghan Markle, durante una celebrazione a Westminster. [arc id=”f593da10-4ca6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante la performance, a cui hanno assistito anche il Principe WilLiam e a Kate Middleton, l’artista non ha cantato un suo brano (“Strip That Down” è troppo osé per essere cantata in chiesa) ma un pezzo di John Mayer, “Waiting On The ...