Primissimo link per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento marzo in Europa | ecco XXU1CRC7

optimaitalia

: Primissimo link per #SamsungGalaxyS8 con aggiornamento marzo in Europa: ecco XXU1CRC7 - OptiMagazine : Primissimo link per #SamsungGalaxyS8 con aggiornamento marzo in Europa: ecco XXU1CRC7 -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente da oggi 23è possibile toccare con mano l'diper ilS8 ed ilS8 Plus qui in. Dopo le ultimissime informazioni condivise sul device per quanto concerne in Italia, visto che da poco si è chiuso il cerco relativo Android Oreo (con patch di febbraio) in riferimento ai modelli brandizzati Wind, è giunto finalmente il momento di guardare avanti per il top di gamma lanciato sul mercato un anno fa esatto.Da pochissimi minuti abbiamo infatti assistito alla prima apparizione pubblica ed ufficiale di unal download per il firmware, anche se occorre premettere che al momento il pacchetto software risulta disponibile solo per chi ha deciso di acquistare unS8 con sigla tedesca. Come riportato da SamMobile, si tratta di un download abbastanza ...