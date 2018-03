Primi gameplay di Dragon Ball FighterZ con Broly e Bardack | ammiriamoli in video

Pubblicato un video con i Primi 25 minuti di gameplay di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom continuano a spuntare informazioni e materiale sul gioco, l'ultimo trailer era incentrato sul principe Evan e, probabilmente, saranno parecchi i giocatori incuriositi che vorranno sapere cosa offrirà loro il capitolo di apertura.Proprio a tal proposito potrebbe interessarvi il nuovo filmato di gameplay Pubblicato da Dualshockers, nel quale è possibile visionare l'inizio di Ni no ...

I Primi 15 minuti di Assassin’s Creed Origins La Maledizione dei Faraoni in un video gameplay : Il lancio del nuovo DLC di Assassin's Creed Origins, che ha come titolo La Maledizione dei Faraoni, è in programma per il 13 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A svelare ulteriori dettagli a poche ore di distanza dal lancio è stato il trailer che ha così mostrato le atmosfere che lo caratterizzano. In realtà La Maledizione dei Faraoni è un frammento di storia che si basa sulla mitologia egizia e vede Bayek alle prese con un viaggio a ...

Un video ci mostra i Primi 20 minuti di gameplay di Dragon Quest Builders per Switch : Mentre poco tempo fa vi abbiamo proposto la recensione di Dragon Quest Builders per Nintendo Switch, ora grazie a un nuovo filmato di gioco possiamo vedere il titolo in azione sulla console ibrida.Infatti, come segnala GoNintendo, IGN ha condiviso in rete i primi 20 minuti di gameplay per Dragon Quest Builders in un video:Che ne pensate?Read more…

I Primi due capitoli di Bayonetta in arrivo su Switch incantano in alcuni video di gameplay : Manca davvero pochissimo all'arrivo di Bayonetta e Bayonetta 2 su Nintendo Switch, con questi primi due capitoli della serie sviluppata da Platinum Games che saranno disponibili sulla nuova console tra qualche settimana, a partire dal prossimo 16 febbraio.Come riporta VG24/7.it, Nintendo ha recentemente alimentato le aspettative dei fan diffondendo sul proprio sito una miriade di brevi video di gameplay che mostrano le prestazioni dei due ...

Uno sguardo alla Storia di Dragon Ball FighterZ - gameplay sui Primi 18 minuti : In questi giorni impazzano i video gameplay, le informazioni (e gli spoiler, anche) su Dragon Ball FighterZ grazie a chi ha ricevuto la propria copia del gioco di Arc System Works anzitempo. Oggi vi proponiamo un video che mostra i primi 18 minuti della Storia del nuovo picchiaduro targato Bandai Namco. La clip è disponibile in basso, ma è chiaro che se non volete spoiler di alcun tipo (anche se qui non ve ne sono di particolari, né vengono ...