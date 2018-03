Presto vedremo in azione Wolfenstein 2 su Nintendo Switch

gamereactor

: Benvenuti #ESports, noi di - sportavellino : Benvenuti #ESports, noi di - sportavellino : ESports - La Overwatch League, cos'è questo fenomeno mondiale che vedremo presto alle Olimpiadi… - FFiamengo : RT @laura_ceruti: @enzoben43 Vincenzo fino a ieri il mio solito ottimismo voleva suicidarsi, oggi ti dico, aspetta, ne vedremo delle belle!… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il give-away della console è garantita sia per coloro che sono presenti in sala durante la presentsia per coloro che sono connessi in streaming, e si tratta di una...