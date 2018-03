Presidenza Senato | Di Maio | ' Disponibili a votare la Bernini'

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Di Maio dice sì. Berlusconi : «Coalizione rotta» : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Presidenza delle Camere - Senato : Salvini vira su Bernini - ira Berlusconi : Senato La cronaca: a palazzo Madama il secondo e ultimo spoglio si è concluso con un nulla di fatto. Le schede bianche, alla fine, sono risultate 256. All'esito del primo scrutinio, invece, erano ...

Senato : Cuperlo - Pd avanzi candidatura per Presidenza : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Sulla questione delle presidenze di Camera e Senato sono contrario ad accordi che potrebbero prefigurare sostegni politici al centrodestra. Bene l’appello del Pd a indicare per i vertici istituzionali personalità autorevoli e di effettiva garanzia. In questa logica l’ipotesi di avanzare una nostra candidatura per la presidenza del Senato si profila come un atto di coerenza”. Lo dichiara ...

Presidenza Senato - M5s non pone veti su Anna Maria Bernini : Da parte del M5s è probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini alla Presidenza del Senato. Lo apprende l'Ansa da diverse fonti parlamentari dei 5 stelle, anche se dai ...

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Berlusconi : «Coalizione rotta». A vuoto le prime votazioni : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Chi è Anna Bernini - la candidata alla Presidenza del Senato : Per Matteo Salvini, Anna Maria Bernini , nella foto , è il nome per uscire dal pantano. Nel 2010 Berlusconi la descriveva come «una vera donna combattente». Classe 1965, nata a Bologna, è in corsa per ...

Senato - nulla di fatto per la Presidenza : 312 schede bianche su 317 : Dopo la fumata nera alla Camera, si chiude con un nulla di fatto anche il primo voto per l'elezione del presidente del Senato. La raffica di schede bianche , 312 su 317, era stata annunciata da M5s, ...

Pd - “votereste un condannato alla Presidenza del Senato?”. Tra i dem tanti distinguo e nessuno che lo esclude : Prima che Ettore Rosato prendesse posizione in nome del Pd sul no al forzista Paolo Romani come presidente del Senato, pur rendendogli omaggio come “un capogruppo di opposizione che ha avuto un comportamento sempre serio e rispettoso”, in casa dem nessuno sembrava voler raccogliere il veto del M5s sul nome del senatore di FI, per la sua condanna per peculato. “Noi non siamo come il M5s”, rivendica Rosa Maria Di Giorgi. Altri, come ...

Il Centrodestra tiene il punto sulla Presidenza del Senato alla coalizione vincente : Si conferma il passo indietro di Matteo Salvini. Il capo della Lega dice che non è il momento ancora dei nomi, ma Forza Italia non ci sta e conferma che il suo candidato per la seconda carica dello ...

Centrodestra : Romani resta il nome per la Presidenza del Senato : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza di Palazzo Madama. E' questa, stando a quanto emerso, la decisione presa da ...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la Presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...

Vertice del Centrodestra : "A noi la Presidenza del Senato - al M5S la Camera" : A Palazzo Grazioli oggi si è riunito il Centrodestra, la coalizione che ha vinto, senza maggioranza, le elezioni del 4 marzo. Hanno partecipato Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio la Russa per Fratelli d'Italia. Al termine del Vertice è stato diramato un comunicato ufficiale, eccolo:"Il Centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune ...

Fico in pole per la Presidenza della Camera - resta il rebus Senato : no dei 5 Stelle a Romani : Non è stata ancora trovata la quadra sui nomi da indicare come presidenti delle Camere. Se è vero che un accordo di massima c’è (al M5s andrà lo scranno di Montecitorio, al centrodestra il Senato) le trattative sono...