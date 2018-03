: Ora sí che stiamo sereni, dopo la Cortellesi, anche @bobogiac chiede nuove leggi sul femminicidio, dopo aver aggunt… - NicolaPorro : Ora sí che stiamo sereni, dopo la Cortellesi, anche @bobogiac chiede nuove leggi sul femminicidio, dopo aver aggunt… - petergomezblog : Centrodestra: “Senato a noi, Camera ai 5 stelle” M5s dice no a Romani, definitivo per peculato: ‘Non votiamo condan… - Montecitorio : L'articolo 8 del Regolamento stabilisce alcuni dei compiti attribuiti al Presidente della Camera, che presiede anch… -

nell'Aula dellaanche allavotazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum dei due terzi dei votanti, contando anche le schede bianche, richiesto dal regolamento al secondo ed al terzo scrutinio. Quindi servirà una nuova votazione, la quarta, che si terrà domani. Per far scattare l'elezione da questa nuova votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, contando anche le schede bianche. Al terzo scrutinio 569schede bianche e 4 nulle.(Di venerdì 23 marzo 2018)