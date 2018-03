Presidenti Camere | certa la fumata nera Scheda bianca per tutti i partiti

L'elezione dei Presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Al termine del suo intervento ha ricordato alcune parole di Marco Pannella: 'la conquista della democrazia passa anche in un abbraccio, passa per ogni persona e idea capace di cambiare il mondo, l'...

L'elezione dei Presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Il tintinnio della campanella agitata dal presidente provvisorio della Camera, Roberto Giachetti, del Pd, ha aperto la prima seduta della Camera della XVIII legislatura. Giachetti, ha ricordato aprendo i lavori dell'Aula il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, stigmatizzando il nuovo "scempio" fatto alla lapide che ricorda la strage di via Fani e l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Aula di Montecitorio ha ...

Si è insediato il nuovo Parlamento, ma non risulta che ci siano accordi tra le forze politiche: tutte le notizie, man mano che arrivano

Il nuovo Parlamento vota i Presidenti delle Camere : la diretta minuto per minuto : Dopo il voto del 4 marzo, oggi il nuovo Parlamento italiano si insedia per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere inizieranno stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconterà minuto per minut...

Camere - stallo sui Presidenti - le conseguenze del weekend in bianco : Inizia la XVIII legislatura ma sugli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama torna tutto in bilico. Così come sul , possibile, esecutivo giallo-verde

Pd e M5S voteranno scheda bianca - per i Presidenti delle Camere è stallo totale : Chi saranno i prossimi presidente delle Camere, e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Camere - stallo sui Presidenti - le conseguenze del weekend in bianco : Il parlamento italiano (Getty) Domani sera avremo il presidente del Senato. Per quello della Camera potrebbe iniziare un percorso un po’ più complicato che non è detto possa risolversi nel giro del fine settimana. Eppure sembrava tutto deciso, tutto stabilito, tutto sciolto dal risolutore Matteo Salvini – l’unico che si è mosso a tutto campo – con Montecitorio al Movimento 5 Stelle e Palazzo Madama a Forza Italia. Il nome di Paolo Romani, che ...

Camere - via al voto per i Presidenti. M5S e Pd votano scheda bianca : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Al via gli scrutini per i Presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di ...

