Presidente della Camera | si va verso la seconda fumata nera

Giachetti : seconda votazione per Presidente della Camera alle 15.30 : Roma – Giachetti: secondo scrutinio presidente della Camera alle 15.30 Roma – Di seguito le parole di Roberto Giachetti, presidente provvisorio, comunicando in aula che... L'articolo Giachetti: seconda votazione per presidente della Camera alle 15.30 proviene da Roma Daily News.

La diretta dell’elezione del Presidente della Camera : Oggi si svolgeranno probabilmente le prime tre votazioni e sarà un giorno di trattative per cercare di arrivare a domani con un nome condiviso The post La diretta dell’elezione del presidente della Camera appeared first on Il Post.

Maria Elena Boschi - Maria Teresa Meli : 'Lei Presidente della commissione Rai è una cavolata' : ' Maria Elena Boschi alla vigilanza Rai? Una cavolata palese'. Maria Teresa Meli, ospite a Omnibus, su La7 , smentisce un retroscena su un accordo per far eleggere la sottosegretaria alla presidenza ...

Camere - Bongiorno : “Io Presidente? Avete terrorizzato miei clienti. Il nome della Lega era Calderoli - io non all’altezza” : “Il nome della Lega era Calderoli, a me non è mai stato proposto né accettato, probabilmente non ero all’altezza”. Così Giulia Bongiorno, neosenatrice della Lega, smentisce la sua candidatura a presidente del Senato. “Il mio nome lo Avete fatto voi – dice l’avvocato ai cronisti lasciando la riunione del gruppo in Senato – e si sono terrorizzati alcuni clienti”. L'articolo Camere, Bongiorno: ...

Bella Ciao - la partigiana Boldrini non sarà più Presidente della Camera : E però abbiamo visto, in questi cinque anni, la funzione e il ruolo della Terza Carica dello Stato divenire megafono per quella visione di mondo clamorosamente fallita, basata sull'irrompere di nuovi ...

Presidente della Camera - l'accordo è su Roberto Fico : Con l'elezione dell'ortodosso 5 Stelle, Di Maio incasserà il primo risultato politico forte dopo le elezioni. Tramonta la corsa di Fraccaro Cosa fa il Presidente della Camera, compiti e funzioni

Caruana Galizia - arrestato in Usa Presidente della Pilatus Bank citato nelle inchieste della giornalista uccisa : Era stati citato più volte nelle inchieste giornalistiche di Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba a Malta nell’ottobre scorso. Ora è stato arrestato negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe aggirato le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Con quest’accusa è stato fermato Ali Sadr Hashemi Nejad, il banchiere di origini iraniane presidente della Pilatus Bank. Nejad, secondo quanto riferito dal dipartimento ...

Presidente della Camera al Movimento 5 Stelle - c'è l'intesa : Fraccaro e Fico in lizza, Carelli si sfila Presidente della Senato verso Forza Italia Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i possibili candidati Pd, braccio di ferro sui capigruppo. Renzi ...

Forum ANSA con il Presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

Chi è Gaetano Miccichè e come è diventato Presidente della Lega Serie A : Banchiere, uomo scelto da Malagò per mettere ordine tra i club del calcio italiano. Prestato allo sport, dovrà fare le riforme

Gaetano Miccichè eletto Presidente della Lega di serie A : 'Serie A il top - ha grandi squadre e città' : ... dove dal 2016 è presidente di Banca Imi, ruolo che manterrà anche dopo l'elezione alla guida della Lega, ma non ha mai nascosto, anche per motivi familiari, di strizzare l'occhio al mondo del calcio.

Miccichè Presidente della Lega di Serie A - l'Osce boccia il voto in Russia. Le notizie del giorno - in breve : Sono apparse delle scritte contro Biagi a Modena sui muri della facoltà di Economia dove insegnava il professore ucciso 16 anni fa dalle Br. Borsa di Milano. FtseMib -0,98 per cento. Differenziale ...

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo Presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...

Calcio. Gaetano Micciché è il nuovo Presidente della Lega di Serie A : Votato all'unanimità il nome individuato dal commissario Giovanni Malagò. Entrerà in carica dopo la nomina dell'ad e dei consiglieri