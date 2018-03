Presi ostaggi in un super market"Sono un militante dell'Isis" Spari contro gli agenti a Carcassonne : Paura a Trebes, nell'Occitania francese dove un uomo armato ha catturato diverse persone e le tiene ostaggi o in un super mercato. "Sono un militante dell'Isis". Spari contro la polizia a Carcassonne Segui su affaritaliani.it

Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : Presi 3 ostaggi - sentiti degli spari : Paura negli Usa. Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in...