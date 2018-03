Premier del M5s? Boldrini | Le vie del Signore sono infinite

Festival di Cannes 2018 - selfie vietati sul red carpet e no alle proiezioni stampa prima delle première : Il Fesival di Cannes dice no ai selfie . Il direttore del Festival del Cinema di Cannes, Thierry Frémaux, ha stabilito che sul r ed carpet non si dovranno scattare selfie, le uniche foto concesse ...

Meloni : “Presidenza del Senato non può andare alla Lega se Salvini farà il Premier” : In un'intervista sul Messaggero Giorgia Meloni anticipa la posizione che manterrà durante il vertice con i suoi alleati, Lega e Forza Italia: "Penso che sarebbe un errore se la Lega rivendicasse per sé una presidenza delle Camere se Salvini farà il premier incaricato. Difficile che un partito del 18% abbia presidenza del Consiglio e e del Senato".Continua a leggere

Clima pazzo - il monito del Premier Gentiloni : “grande preoccupazione per l’Italia” : Dal punto di vista ambientale, e non solo, “in cima alle preoccupazioni globali c’e’ la questione Climatica: abbiamo visto, famiglie e cittadini, direttamente come questa non sia solo una questione globale che riguarda l’Africa o i mari artici ma la questione dei cambiamenti Climatici sempre piu chiaramente ha conseguenze visibili e misurabili nel nostro Paese”. Lo dice il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ...

Premier League - 4 gol e assist di Salah : è nella storia del Liverpool : Liverpool-WATFORD 5-0: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA 34 - Salah has now scored more goals than any other Liverpool player in their debut season at the club. Historic. https://t.co/5fxjDuxLwr - ...

Renzi - “i genitori dell’ex Premier indagati a Firenze : fatture false” : Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E’ l’ipotesi di reato per la quale Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, sono indagati dalla procura di Firenze. Renzi senior e la signora Bovoli hanno ricevuto dai pm Luca Turco e Christine von Borries un invito a comparire per chiarire i loro rapporti, e delle loro società, con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet con attività in ...

"Dimissioni irrevocabili del Premier" : il piano di Renzi per fermare M5S -Lega sulle elezioni a ottobre : ... tra Lega e 5 Stelle stesse davvero pensando di attuare un piano di cui si vocifera nei palazzi della politica. Uno scenario estremo, così riassumibile: i due primi attori usciti vincitori alle ...

Karate - Premier League 2018 : gli uomini del team kata in finale a Rotterdam! Luca Maresca e un’altra squadra maschile a caccia del terzo posto : Avvio agrodolce per i colori azzurri nella terza tappa della Premier League 2018, in programma a Rotterdam tra venerdì 16 e domenica 18 marzo. Le note liete provengono dal team maschile del kata, che ha conquistato la finale grazie alle prove superbe di Alessandro Iodice, GianLuca Gallo e Giuseppe Panagia e sfiderà l’Iran nell’ultimo atto in programma domenica pomeriggio. Gli azzurri hanno messo in fila in successione un team ...

Governo - il Premier Gentiloni : ricucire le ferite del nostro Paese : "Chi governa deve avere la consapevolezza" che "bisogna mettere al centro il ricucire le ferite del nostro Paese, ancora evidenti soprattutto al sud", nonostante i dati macroeconomici siano migliorati.

[Il retroscena] Giulia Bongiorno Premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà a caccia del podio a Rotterdam. Azzurri al gran completo e in cerca di conferme : La Premier League 2018 fa tappa a Rotterdam, dove fra venerdì 16 e domenica 18 marzo va in scena la terza tappa della competizione che vede impegnati i migliori interpreti mondiali del Karate. Gli atleti si sfideranno per la conquista di podi di prestigio, ma anche e soprattutto per verificare come è cambiato il livello di competitività con la crescita del Medio Oriente, divenuto ormai una potenza internazionale nella disciplina. Un piazzamento ...

Slovacchia - il Premier si dimette/ Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista Kuciak : Slovacchia, il Premier si dimette: Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista Kuciak. Il primo ministro ha gettato la spugna dopo la crisi politica degli ultimi giorni(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:43:00 GMT)

Spia russa - Mosca risponde a Premier May. Lavrov : espelleremo i diplomatici della Gran Bretagna : È scontro tra Londra e Mosca sul caso della ex Spia russa Sergej Skripal avvelenata .Ieri Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi.

Slovacchia - il caso del reporter ucciso manda in crisi il governo : il Premier Fico offre le dimissioni : L'omicidio del reporter Jan Kuciak ha finito con il travolgere il governo slovacco. Il premier Robert Fico, dopo settimane di pressioni e polemiche, ha offerto oggi al presidente Andrej Kiska le...