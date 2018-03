Poste | al via Milanofil 2018 | il Salone del francobollo | ma non solo

“Carlos avrà un fratellino?” - e la risposta di Silvia Provvedi spiazza tutti durante la sua intervista a ‘Verissimo’. Fabrizio Corona è tornato a casa : matrimonio e figli in arrivo? Tutte le risPoste della cantante : Silvia Provvedi è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova vita dopo il ritorno a casa di Fabrizio Corona: “Dopo un anno e 4 mesi separati la cosa più importante è riprendere gli equilibri, lui è un vulcano: appena siamo entrati a casa ci siamo abbracciati, ma subito dopo ho cominciato a dirgli di non spostare troppo le cose e di rispettare i miei spazi”. Così chiarisce sorridente la 24enne del gruppo Le Donatella. ...

Viaggi & Turismo - le proPoste MSC Crociere per l’inverno 2019/2020 : prima si prenota - maggiori sono i vantaggi : MSC Crociere, la più grande Compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, presenta un’ampia offerta di Crociere per i crocieristi più lungimiranti e già proiettati all’inverno 2019/2020. Nella sfera di cristallo MSC il futuro mostra una Compagnia composta da una flotta di 17 moderne navi, una vasta gamma di destinazioni comodamente raggiungibili in ogni angolo del globo e un ventaglio di scelte davvero stimolanti ideali per una ...

Poste : via personale su base volontaria : 10.00 La riduzione del personale prevista al 2022, di 15 mila dipendenti, "avverrà solo su base volontaria incentivata o su base naturale di pensionamento". Lo ha chiarito Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, in occasione della presentazione del nuovo piano industriale. "Questo piano si basa su ipotesi prudenti con un rischio di esecuzione limitato", ha detto Del Fante, che ha anche affermato come nel piano strategico, ...

Eventi e viabilità a Scicli - le proPoste Cna : La CNA di Scicli avanza una serie di proposte in vista della prossima stagione estiva in tema di programmazione di Eventi e di viabilità

Ema : La Via - da Olanda poche risPoste : ANSA, - AMSTERDAM, 22 FEB - "E' un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte. Si fermano sempre a quella che è l'offerta fatta. In realtà abbiamo scoperto ...

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risPoste alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Basket - PosteMobile Final Eight 2018 al via a Firenze. Attivi sconti con Trenitalia : E' in calendario nella splendida Firenze la PosteMobile Final Eight 2018, l'evento di punta del mondo del Basket che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio e con cui la LBA Lega Basket Serie A assegnerà

Ultimo - Niccolò Moriconi/ Vincitore Nuove proPoste - Sanremo 2018 : al via l'in-store tour : Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha portato sul palco dell'Ariston "Il ballo delle incertezze". Stasera sarà eletto il Vincitore tra le Nuove proposte di Sanremo 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 10:32:00 GMT)

Sanremo 2018 - la diretta della quarta serata : si apre con “Heidi” e i tre conduttori con la chitarra. Poi via con le nuove proPoste : Dopo Biancaneve di due sere fa, la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 inizia con Heidi. Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino (che ha un giacchetto di pelle alla Fonzie) sono sul palco con chitarra alla mano. Quindi salutano la giuria di qualità e danno il via alla gara delle nuove proposte: stasera c’è tanta carne al fuoco, non si può perdere tempo. L'articolo Sanremo 2018, la diretta della quarta serata: ...

Sanremo al via la seconda serata - Hunziker versione Biancaneve - Alice Caioli è in testa alle nuove proPoste - DIRETTA : Televoto aperto per i 10 big in gara Dopo la gara delle nuove proposte passiamo a quella dei campioni. Dieci i Big in gara che ripropongono la loro canzone questo il peso delle varie...

Sanremo al via la seconda serata - si parte con le nuove proPoste - Alice Caioli è in testa - DIRETTA : La Classifica delle nuove proposte Alice Caioli è in testa alla classifica della giuria deomoscopica, secondo Lorenzo Baglioni, terza Giulia Casiera e ultimo, per ora,...

Sanremo al via la seconda serata - si parte con le nuove proPoste - DIRETTA : L'apertura della seconda puntata del Festival di Sanremo si apre con Claudio Baglioni e una splendida Michelle Hunziker che questa sera veste Alberta Ferretti. Per Baglioni sempre...

Martina alla sede Pd colpita da Traini : «RisPoste a odio - violenza e razzismo» Trovato bossolo in via Spalato : Certo, oggi la maggior parte della politica condanna quanto accaduto ma questo foro di proiettile è il segno indelebile che nella mente di alcuni immigrati e Pd sono la stessa identica cosa». ...