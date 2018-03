Posta e Calendario per Windows 10 e Windows 10 Mobile si aggiorna

Posta e Calendario si aggiorna su Windows 10 introducendo miglioramenti estetici : [ aggiorna mento1 10/03/2018] L’update è ora scaricabile anche dagli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile non iscritti al programma Insider. Articolo originale, L’applicazione di sistema “ Posta e Calendario ” ha ricevuto di recente un nuovo aggiorna mento su tutti i PC e tablet Windows 10 iscritti al programma Insider nel canale fast o Release Preview. La nuova versione, numerata 17.9001.21485.0, introduce ...

Milan-Inter - il Consiglio comunale chiede lo sPostamento del derby : il motivo e gli ostacoli del calendario : Manca meno di un mese a Milan-Inter. Il derby della ‘Madonnina’ è in programma il prossimo 4 marzo, lo stesso giorno delle elezioni politiche. Per questo motivo, secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, il Consiglio comunale di Milano ha intenzione di presentare una richiesta ufficiale per spostare la partita. Il calendario dei rossoneri però potrebbe essere un ostacolo. La squadra di Gattuso, infatti, il 28 febbraio è ...