Post razzista di un infermiere lombardo | è ancora scontro tra Nord e Sud

Bufera sul web dopo la frase razzista a C'è Post a per te : andava censurata? - Ultime Notizie Flash : Bufera sul web dopo la frase razzista a C'è posta per te: andava censurata? Ecco cosa è successo nella puntata del 3 marzo 2018

Maria De Filippi senza parole : la battuta razzista di Nando a C’è Posta per te : C’è posta per te: la storia di Nando e i suoi figli fa arrabbiare Maria De Filippi Un altro caso difficile per Maria De Filippi a C’è posta per te. La conduttrice ha accolto nel suo studio Nando, un signore che ha abbandonato i suoi due figli dopo aver tradito la moglie con l’attuale compagna, […] L'articolo Maria De Filippi senza parole: la battuta razzista di Nando a C’è posta per te proviene da Gossip e Tv.