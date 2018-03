Pomigliano | operai della Fiat bloccano l' ingresso dello stabilimento

Pomigliano - operai della Fiat bloccano i varchi dello stabilimento - disagi : Polizia agli ingressi. Manifestanti Si Cobas da tutt'Italia: "I piani industriali di Fca non sono sufficienti "a garantire il futuro occupazionale dei...

Pomigliano - l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

Operai Pomigliano in questura - solidarietà dallo 'Stato Sociale' : 'Apprendiamo che, cercando di portare la loro storia sul truck di Radio2, sono stati fermati e scortati in caserma. Non siamo esperti giuristi ma ci sentiamo di esprimere loro la nostra solidarietà, ...

Blitz degli operai Fca da Pomigliano a Sanremo : fermati e portati in questura per uno striscione : La denuncia circola sui social network, così come la foto: 'La polizia di Sanremo ha fermato gli operai FCA di Pomigliano mentre erano in città per ringraziare il gruppo musicale de Lo Stato Sociale ...