PIL - Confcommercio : crescita più lenta ma più duratura : Confcommercio ci tiene a specificare che l'economia italiana è in ripresa ma non in crescita. Il Prodotto Interno Lordo non ha mai raggiunto, dal 2014, cioè dall'inizio della fase di recupero dopo la ...

PIL - Confcommercio : segnali rallentamento - taglia stime consumi : Cernobbio , CO, , 23 mar. , askanews, - Stanno emergendo i primi segnali di rallentamento dell'economia italiano. A lanciare l'allarme è l'ufficio studi Confcommercio che rivede al ribasso le stime sui consumi per quest'anno , +1% contro la precedente previsione del +1,1%, e per il 2019 , +0,9% ...

PIL - Confcommercio : a febbraio crescita in rallentamento : A febbraio 2018, il PIL crescerà dello 0,1% su base mensile e dell'1,3% su base annua, in rallentamento rispetto a gennaio. E' la previsione dell'Ufficio Studi contenuta in "Congiuntura Confcommercio".