Picchia la compagna incinta e accoltella la suocera | le teneva segregate da 2 anni

Caltanissetta - Picchia compagna e poi tenta di darle fuoco : Un uomo di 52 anni ha tenta to di dar fuoco alla compagna in piazza della Repubblica a Caltanissetta dopo averla picchia ta. Arrestato.

Maltratta da anni la compagna - bloccato mentre la Picchia in strada : lei voleva lasciarlo : Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un romano di 53 anni , nullafacente, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di Maltratta menti in famiglia e lesioni. I militari, a ...

Siracusa - pugni in faccia a compagna di classe di 12 anni/ “Sei grassa!”. Bambina Picchiata dal bullo : Siracusa, pugni in faccia a compagna di classe: “Sei grassa!”. Bambina picchiata dal bullo. Brutto episodio avvenuto nelle scorse ore in una scuola media di Augusta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:04:00 GMT)