Pharrell Williams e Robin Thicke | il plagio di Blurred Lines Ecco la cifra

Pharrell Williams ha copiato Marvin Gaye - confermata la sentenza - Musica - Spettacoli : Nuovo round in favore degli eredi di Marvin Gaye nella causa contro Pharrell Williams e Robin Thicke. La nona Corte federale d'appello americana ha confermato la sentenza sul plagio della canzone Got ...

Il nuovo album di Ariana Grande ha “uno scopo cinestetico” - parola di Pharrell Williams (video) : I rumors intorno al nuovo album di Ariana Grande continuano ad alimentare le speranze del pubblico in un lavoro imponente e di livello superiore rispetto a tutti i precedenti. Il quarto album in studio della cantante, atteso nei prossimi mesi, è ormai finito ed è stato consegnato all'etichetta: il prossimo passo è l'annuncio di un singolo che faccia da apripista all'uscita del disco. Ma la curiosità è soprattutto per il genere di canzoni ...

Il jeans sostenibile di G-Star Raw e Pharrell Williams : Cosa centra Pharrell Williams con i jeans e la sostenibilità? Forse ti sei dimenticato che dal 2016 il cantante americano è Head of Imagination di G-Star RAW, oltre a esserne il co-proprietario. Svelato l’arcano andiamo alla notizia. Ci rende sempre Happy (singolo del 2013) sapere che una certa parte dell’industria del denim lotta costantemente per realizzare jeans sempre più sostenibili e questa volta, il brand da imitare è proprio ...

Pharrell Williams e Lapo Elkann collaborano a una nuova linea di moda! : Un'inedita e inaspettata coppia di fashionisti è pronta a conquistare il mondo della moda! Lapo Elkann e Pharrell Williams , entrambi fashion interpreter dallo stile unico, hanno unito le forze per creare una nuova collezione di abbigliamento e occhiali . Oh, wow! via ...

Lapo si espande nell'abbigliamento con il rapper Pharrell Williams : MILANO - Lapo Elkann e Pharrell Williams produrranno insieme occhiali e abbigliamento 'cool', una nuova collezione da creare e distribuire in co-branding che vedrà la luce a partire da giugno. Alla ...

Lapo Elkann e Pharrell Williams soci in affari : Uno è Lapo Elkann, il rampollo di Casa Agnelli, imprenditore nella moda con il marchio Italia Independent. L’altro è Pharrell Williams musicista, produttore discografico, imprenditore e stilista di moda statunitense nonchè fondatore del brand di streetwear Billionaire Boys Club. Insieme i due hanno deciso di collaborare a un progetto ad alto contenuto stilistico in grado di esaltare il know-how, il DNA e la filosofia delle due ...