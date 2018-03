Pezzi di satellite verso l' Italia? Dove e quando possono cadere

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Con gli occhi all'insù. Dal 28 marzo al 4 aprile, infatti, alcunidi uncinese VIDEO potrebberosull', più esattamente nelle regioni a Sud dell'Emilia Romagna. E' il laboratorio spaziale cinese Tiangong-1 quello che sta precipitando e, nella sua rotta, c'è la Terra. Il laboratorio è fuori controllo dal 2016, per questo motivo l'Agenzia spaziale europea non può essere più precisa, al momento, sul momento esatto in cui frammenti più o meno grandi potranno entrare nell'atmosfera. E neanche sul luogo esatto in cui potranno andare a schiantarsi. Addirittura, come spiega Carlo Portelli dell'Agenzia spazialena, la zona in cui potrebberoi frammenti è lunga mille chilometri e larga 400. La #protezione civile, proprio insieme all'Asi, sta monitorando l'evento. La zonana interessata, grosso modo, va dalle regioni del Sud fino a ...