Petrolio | barile sopra 70 dollari con ipotesi proroga stretta

Petrolio spinto verso 70 dollari al barile da ipotesi stretta 2019 : Roma, 23 mar. , askanews, barile di Petrolio in prossimità dei 70 dollari dopo che l'Arabia Saudita ha ventilato la possibilità di un proseguimento anche nel 2019 alle manovre congiunte Opec-Russia ...

Petrolio : WTI verso $64 al barile su timori accordo nucleare Usa-Iran : In rialzo le quotazioni del Petrolio , sulla scia dei timori sul rischio che l' accordo Usa-Iran sul nucleare collassi. Ieri il presidente Usa Donald Trump ha incontrato il principe saudita Mohammed Bin ...

Petrolio balza sopra i 62 dollari al barile senza motivo apparente : 'Il mercato è meno preoccupato dall'incremento dell'offerta in Usa perché l'economia globale si sta dimostrando abbastanza robusta, pertanto ci sarà un incremento della domanda di Petrolio ', spiega ...

Petrolio - prezzi verso 65 dollari al barile : Teleborsa, - I prezzi del Petrolio viaggiano in lieve rialzo sostenuti dai timori di approvvigionamento in Libia anche se le aspettative di un aumento della produzione negli Stati Uniti , contribuisce ...

Petrolio - prezzi verso 65 dollari al barile : I prezzi del Petrolio viaggiano in lieve rialzo sostenuti dai timori di approvvigionamento in Libia anche se le aspettative di un aumento della produzione negli Stati Uniti , contribuisce a frenare la ...

Petrolio sotto i 60 dollari al barile per la prima vola da inizio anno : Teleborsa, - Non si arrestano le vendite sul Petrolio, che scivola sotto i 60 dollari al barile per la prima volta da inizio anno. Il West Texas Intermediate , WTI, sta cedendo quasi 2 dollari a 59,30 ...