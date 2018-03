Perde il controllo dell' auto e si ribalta | ferito un 77enne

Donna di 87 anni Perde il controllo dell'auto per rispondere al cellulare. E poi rifiuta il trasporto all'ospedale : La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. ...

Treviso - Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato : Andrea muore a 23 anni : Andrea Vanin, 23enne di Quinto di Treviso, stava tornando a casa da una serata con gli amici quando con la sua auto è finito fuori strada andando a schiantarsi prima contro un albero e poi finendo in un fossato. È morto sul colpo. Sul luogo gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

ALESSIA MARCUZZI Perde IL CONTROLLO CON EVA HENGER/ “Questo è un programma pulito!” (Isola dei Famosi) : ALESSIA MARCUZZI si è espressa duramente contro Eva HENGER nella diretta de L'Isola dei famosi, accusandola di essere una finta moralista e di avere cambiato le sorti del programma.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 08:10:00 GMT)

Paura a Sampierdarena : taxi Perde il controllo e vola di sotto - Video : Genova - Un taxi alle 16.45 ha perso il controllo e ha colpito un'autovettura parcheggiata in Corso Magellano, nei pressi dell'Ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena. L'impatto ha causato il volo ...

Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada : giovane in ospedale : Incidente senza gravi conseguenze per le persone nella serata di ieri, domenica 4 marzo 2018, sulla strada provinciale 51 a Ciconio, poco dopo l'uscita dal centro abitato in direzione di San Giorgio ...

Settantenne Perde il controllo e si schianta con l'auto : I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 4 marzo, sono intervenuti sulla strada Statale Ofantina, nel tratto iniziale ancora nel territorio del comune di Avellino, per un incidente ...

Perde il controllo del parapendio - ferito : BOLZANO. Uno sportivo italiano di 38 anni si è ferito a Neustift nella valle del Stubai in Tirolo, dopo essere precipitato con il suo parapendio finendo contro un albero. L'uomo che partecipava ad una ...

Perde il controllo dell'auto : Matteo - 19 anni - muore a Tor Bella Monaca - grave la ragazza con lui : grave incidente, ieri sera intorno alle 22.30, in via Tor Bella Monaca a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, il conducente di una Nissan Qashqai, Matteo...

La paura in soggettiva - Perde il controllo della moto e finisce sotto al camion in corsa. Nemmeno lui ci crede : “Grazie - sono vivo!” : Un uomo sta guidando la sua moto lungo un’autostrada in California. Improvvisamente perde il controllo del mezzo, cade e viene proiettato verso il centro della carreggiata, mentre sta passando un autoarticolato. Ma quello che accade in quei pochi, drammatici secondi lascerà di stucco il motociclista e tutti quelli che vedranno le immagini registrate dalla telecamera montata sul casco. Scivolando sull’asfalto ad alta velocità, ...

“Lo devo dire Alessia - diciamola la verità!” : Isola - Mara Venier Perde il controllo. Zittisce persino la Marcuzzi - tanto è arrabbiata. Standing ovation del pubblico : “Brava - finalmente qualcuno parla chiaro” : Isola dei Famosi, che puntata! Concitata, forse, è la parola giusta. Dall’inizio. Da quando, in apertura, Alessia Marcuzzi ha passato la parola ad Andrea Marchi, il capo progetto del reality, perché facesse finalmente chiarezza sull’ormai noto canna-gate. “Faccio una premessa – spiega dalla Palapa – Sono qua per i miei figli che hanno sentito citare il mio nome a vanvera e voglio che sia fatta chiarezza. I ...

INCIDENTE STRADALE/ Vibo Valentia - Perde controllo dell'auto e sfonda vetrina negozio d'abbigliamento : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:15:00 GMT)

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato : PADERNO - Perde il controllo della sua utilitaria e si ribalta nel fossato che costeggia la carreggiata: choc e grande spavento per l'autista, un 43enne di Soresina. L'incidente si è verificato alle 8 ...

Padova : Perde il controllo dell'auto e finisce in nel canale - salvata da uno straniero : Padova, 21 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 a Valbona di Lozzo Atestino (Padova) per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata nel canale acqueo Frassenella: ferita una donna. I pompieri intervenuti da Este hanno recuperato dalla sponda del fiume dell