Perché Netflix ha creato un suo font proprietario?

Netflix rivela i 10 film horror che la gente non riesce a finire Perché troppo spaventosi - : Nextflix ha inviato a Forbes la lista dei dici film horror che sarebbero 'troppo spaventosi da non riuscire a guardarli per intero' . Il servizio di streaming, per assemblare questa lista, ha osservato il momento in cui gli utenti hanno interrotto la pellicola, e sono entrati nella top 10 dei film più spaventosi di tutti, quelli che sono stati ...

Bright - Joel Edgerton : 'Il film è stato criticato Perché era su Netflix' : Secondo Joel Edgerton , co-protagonista del film, perfino troppo e la ragione starebbe nella distribuzione del film via piattaforma streaming. Nel film originale prodotto da Netflix, Joel Edgerton ...

Olimpiadi invernali - la storia di Redmond Gerard : l’oro che non ha sentito la sveglia Perché guardava una serie su Netflix : È la pratica di chi non riesce a smettere di guardare una serie televisiva, si chiama binge watching e rischiava di costare la medaglia d’oro olimpica a Redmond Gerard. Il diciassettenne americano, trionfatore nello snowboard slopestyle a Pyeongchang, primo millennials a vincere una medaglia ai Giochi invernali e più giovane statunitense a riuscirci dal 1928, stava per perdere tutto per colpa di Netflix. La notte prima della sua gara, si è ...

Netflix - Perché gli abbonati lo amano : Netflix deve il suo successo a un sistema di raccomandazioni ritagliate su misura per ogni abbonato e capaci di sfruttare l’ampiezza del catalogo. Alla base ci sono algoritmi sofisticati. Che fanno risparmiare all’azienda un miliardo di dollari l’anno. di Augusto Preta (Fonte: lavoce.info) Pochi secondi per far felici gli abbonati Parliamo spesso di big data e della capacità di profilare gli utenti attraverso le loro scelte. Ma come lo si fa ...

Il produttore della serie Netflix di Castlevania spiega Perché la serie non è in live action : La prima stagione di Castlevania è stata accolta con buoni risultati su Netflix lo scorso anno, riporta Mynintendonews.Infatti come possiamo vedere, la serie ha ottenuto un rinnovo per una seconda stagione, e ora possiamo sentire le parole del produttore dello show, Adi Shankar, sul perchè non vi è stato un adattamento in live action."Un live action non era necessariamente la cosa giusta", e ancora "La star di Castlevania è Castlevania prima di ...