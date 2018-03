huffingtonpost

: @marcotravaglio Napolitano, uomo scomodo perché serio, intelligente, uno che conosce e rispetta la costituzione, un… - marilisa0853 : @marcotravaglio Napolitano, uomo scomodo perché serio, intelligente, uno che conosce e rispetta la costituzione, un… - HuffPostItalia : Perché Napolitano dopo il suo discorso ha subito sospeso la seduta per l'elezione del Presidente del Senato - MariaGiuliaDelf : RT @GVNVNCR: Qualcuno può spiegare a King George che il pronome corretto da usare è 'Ci' non 'Vi',perché con il voto del 4 Marzo gli italia… -

(Di venerdì 23 marzo 2018)i primi adempimenti, tra i quali la comunicazione all'aula della nomina a senatrice a vita di Luciana Segre, accolta da un lungo applauso, Giorgiohalaper la riunione della giunta provvisoria per la verifiche dei poteri relativamente ai 23 senatori subentranti. La procedura per la prima votazione prenderà il via alla ripresa dei lavori.La giunta deve proclamare l'di 23 senatori che subentrano a colleghi eletti in altri collegi in virtù della loro pluricandidatura. Resta poi irrisolto il nodo del 315esimo seggio, quello della Sicilia vinto dal M5S che però ha esaurito la lista dei candidati in seguito all'exploit grillino nella regione insulare. A reclamare l'ultimo seggio è l'ex senatore Alicata, di Forza Italia, primo dei non eletti nonché membro della giunta chiamata a decidere.