Perché lo Stato finanzia le scuole paritarie? Semplice | risparmia

Vaccini - Perché Red Ronnie è stato citato in giudizio da Roberto Burioni : (Foto: LaPress) La querelle tra Red Ronnie e Roberto Burioni sull’obbligatorietà dei Vaccini si sposta nelle aule di tribunale. La star televisiva Red Ronnie è stata chiamata in giudizio a seguito della denuncia del noto immunologo del San Raffaele Roberto Burioni, che lo accusa di averlo diffamato sui social network paventando un conflitto di interessi inesistente. L’antefatto La schermaglia tra quelle che sono ormai due icone ...

Perché il centro per migranti di Lampedusa è stato chiuso? : Si moltiplicano le denunce sulle condizioni disumane dell’hotspot e sulle violazioni dei diritti umani. Leggi

13enne pestato dai coetanei Perché gay nel salernitano : Un 13enne picchiato da un gruppo di compagni di scuola perché gay: accade a Scafati, in provincia di Salerno. L'episodio si è consumato all'interno della Villa Comunale durante la serata di venerdì 9 marzo.Come riportato da La Città - Quotidiano di Salerno e Provincia, i fatti sono stati denunciati dalla madre dell'adolescente che, dopo averlo visto tornare a casa pieno di graffi e lividi per l'ennesima volta, ha ...

FURORE 2/ Anticipazioni puntate 18 e 11 marzo 2018 : perchè è stato ucciso Vito? : FURORE 2, Anticipazioni dell'11 marzo 2018, in prima Tv su Canale 5. Anna inizia a ricordare alcuni particolari, ma Calligaris ha una versione diversa. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

CRISTINA CHIABOTTO / “Perché è finita con Fabio Fulco? È stato un esaurirsi - oggi non lo amo più” (Verissimo) : CRISTINA CHIABOTTO, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:20:00 GMT)

“È nato Ciro”. Che gioia per la coppia vip! E Perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...

“Falso! Ecco Perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità che nessuno si aspettava : “Sto toccando il fondo…” : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il ...

Funerali Alessia e Martina - Cisterna di Latina/ Prete contestato - i tanti Perché nella sua omelia : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte delle 2 figlie, la "vendetta" del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale di Alessia e Martina. "Preghiamo per il padre"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Temptation - Valeria Bigella : 'Ecco perchè è finita con Alessio Bruno. E' stato lui - ma a me andava bene' : ROMA - 'Fuori da Temptation Island abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo'. Valeria Bigella , ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', ...

Ballando con le stelle - Ciacci : "Mi presento in coppia con un uomo Perché con una donna sarebbe stato una forzatura" : Manca poco all'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle , ma il programma di Milly Carlucci sta già facendo parecchio parlare. In particolare, una coppia è finita sulla bocca di tutti, ...

Astori - Perché è stato giusto non giocare : Il dubbio, dopo la notizia della morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, era: giocare o non giocare. Non certamente: lavorare o non lavorare. Sì, anche nella sua dimensione più aziendale e spietata, più lontana dalla società e dai suoi problemi quotidiani, anche se le bandiere non esistono più e Roberto Baggio ha appeso i tacchetti al chiodo, il calcio rimane ancora oggi un gioco. Ignorare questo aspetto significa non tener conto ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

Un uomo è stato cacciato da un bar a Palermo Perché nero : Voleva soltanto prendere un caffè, in un bar a due passi dal Teatro Massimo, nel centro storico di Palermo. Ma ha dovuto fare i conti con i proprietari, che lo hanno cacciato in malo modo, forse ritenendolo un mendicante.Yacoub Said racconta sdegnato su facebook quanto gli è accaduto. "Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo perché sono nero e un nero non si può permettere di sedersi perché secondo il signore tutti i neri sono dei ...