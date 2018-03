Per Giachetti è cravatta-gate

ELEZIONE PRESIDENTE CAMERA/ Giachetti apre Parlamento diretta streaming video : scheda bianca Per tutti partiti : ELEZIONE del PRESIDENTE della CAMERA: la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della CAMERA. Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:08:00 GMT)

Napolitano e Giachetti Presidenti provvisori delle due Camere : ecco Perché Video : Questo venerdì 23 marzo si insediano finalmente la #Camera dei Deputati e il #Senato della Repubblica per la XVIII Legislatura della Repubblica Italiana. In attesa dell'accordo tra i vari partiti l'elezione dei due Presidenti delle assemblee parlamentari [Video], al momento dell'insediamento dei due rami del Parlamento e durante tutte le operazioni di voto, essi hanno altrettanti Presidenti provvisori, i cui nomi scaturiscono dai regolamenti ...

Elezioni - Giachetti vs Geloni : “SPeranza molisano in plurinominali Toscana”. “È lucano. Renzi si candida al Senato. Non voleva abolirlo?” : Secondo match dello scontro a Omnibus, su La7, (qui la prima parte) tra Chiara Geloni (Liberi e Uguali) e Roberto Giachetti (Pd). Quest’ultimo menziona Roberto Speranza, già omaggiato in passato con l’appellativo “faccia come il culo”: “Non accetto lezioni da un partito come Liberi e Uguali, che ha il suo capo, Speranza, che si è fatto garantire in tutti i collegi plurinominali della Toscana ed è molisano”. ...

Pd - Renzi blinda il giglio magico. E Per Giachetti spunta il posto sicuro in Toscana : Quando, ieri alle quattro del mattino, la Direzione è finita con la lettura dei candidati, il segretario dem è stato visto avvicinarsi al ministro Claudio De Vincenti. Con un po’ d’imbarazzo: degli esclusi eccellenti, era l’unico presente in sala. A suo favore, ieri, è insorto il collega Carlo Calenda (citando anche altri nomi per i quali, dice, se...

