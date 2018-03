«Per elaborare la morte di un figlio | prima bisogna accettare la propria rabbia»

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Antonietta Gargiulo è stata dimessa dal San Camillo, l’ospedale romano dove era ricoverata da quando, il 28 febbraio, era stata ferita a colpi di pistola, nella sua casa di Cisterna di Latina, dal marito Luigi Capasso. L’uomo aveva ucciso le due figliedi suicidarsi. La donna è in buone condizioni cliniche, ma adesso deve affrontare la sfida più difficile: tornare a vivere senza le sue bambine, Alessia e Martina, di 8 e 14 anni. Ma è possibile riuscire a superare una tragedia di queste proporzioni? Lo abbiamo chiesto a Luigi Colusso, medico che da molti anni lavora con persone in lutto sull’accompagnamento nell’elaborazione della perdita, autore del libro Il colloquio con le persone in lutto, edito da Erickson. «Il termine tecnico è “”, che significa costruire un orizzonte di senso dove, nonostante l’assenza della persona amata, si possa desiderare di ...