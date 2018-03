Per contrastare la Russia | Trump potrebbe riaprire il programma Thor

Ballando con le stelle - il “trucchetto” di Milly Carlucci Per contrastare lo strapotere di C’è posta per te : La seconda puntata di Ballando con le stelle si è ritrovata contro una puntata particolarmente battagliera di C’è posta per te, che ha avuto come protagonista di una storia il volto Rai Luciana Littizzetto. Ma Milly Carlucci si è inventata un trucchetto non da poco: ha deciso di “scorporare” la prima parte del programma, quella in contemporanea alla “busta acchiappa-share” di Maria De Filippi, dal resto della trasmissione. Così lo spazio ...

Perché l'Europa ha deciso di non contrastare le fake news : Ma questo gruppo di esperti sceglie di ignorare questo modello di business e preferisce la la politica della testa nella sabbia'.

Intel vuole comprare Broadcom Per contrastare l’acquisizione di Qualcomm proprio da parte di Broadcom : Intel si compra Broadcom per contrastare l’acquisizione di Qualcomm in Broadcom. Se fosse vera la notizia del The Wall Street Journal nascerebbe l’unico colosso dei microprocessori senza rivali Broadcom + Qualcomm = Intel: Non è una provocazione ma una seria mossa di Intel per contrastare l’acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom Se non fosse che […]

Ecco i rimedi Per contrastare i disturbi provocati dalla menopausa : La menopausa è un evento fisiologico delle donna che corrisponde al termine dell’età ferite, caratterizzato da importanti cambiamenti della funzione ormonale femminile che determinano la scomparsa del ciclo mestruale. In genere l’attività mestruale della donna si interrompe all’età media tra i 45 e i 55 anni, accompagnata spesso da disturbi e malessere. I sintomi più frequenti sono: vampate di calore, sudorazione notturna e ...

C’è posta per te : Belen - Iannone - Greggio - Iacchetti e Signorini Per contrastare Ballando con le stelle : C’è posta per te contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13, ecco a quali ospiti ricorrerà Maria De Filippi per arginare la concorrenza di Rai1. C’è posta per te 2018, gli ospiti vip contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13 L’indiscrezione è riportata da Giuseppe Candela su Dagospia. Finora […] L'articolo C’è posta per te: Belen, Iannone, Greggio, Iacchetti e Signorini per contrastare Ballando ...

“Dottore - ma è vero che…?” : un sito web Per contrastare le fake news in tema di salute : Le fake news sono un problema che, con il numero sempre maggiore di persone che si informano online, ha raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto per i pericoli che una cattiva informazione può provocare sulla società, in particolare quando la questione riguarda la salute delle persone, tra la promozione di terapie alternative a patologie anche gravi che mettono in pericolo la vita delle persone. Pochi giorni fa, al riguardo, sono intervenuti ...

DOMENICA IN CON CRISTINA E BENEDETTA PARODI/ Anticipazioni : la ricetta Per contrastare Barbara D'Urso : DOMENICA In, 18 febbraio 2018: nella puntata di oggi condotta da CRISTINA PARODI tanta musica con Ron, Giovanni Caccamo e il duo Fogli-Facchinetti. Ospiti anche Lunetta Savino e...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:47:00 GMT)

Google toglie il tasto “vedi immagine” Per contrastare il furto di foto : Gli strumenti da soli non fanno l’educazione, ma possono incentivarla. Google ha rimosso dalle sue opzioni il comando “vedi immagine”, all’interno dei risultati di ricerca: quello, in sostanza, che consentiva di visualizzare l’immagine in una finestra a parte, estrapolandola dal contesto. In quel modo, risultava irrilevante capire in che ambito fosse stata pubblicata e se fosse o meno coperta da diritti. ...

Lavoro - i commercialisti : “Sgravi e incentivi Per far ripartire l’occupazione e contrastare il nero” : Lavoro, i commercialisti: “Sgravi e incentivi per far ripartire l’occupazione e contrastare il nero” Il presidente della categoria Marco Cuchel commenta a Tgcom24 i dati di Censis e Confcooperative secondo cui dal 2012 al 2015 in Italia i lavoratori irregolari sono aumentati del 6,3%, arrivando a 3,3 milioni Continua a leggere L'articolo Lavoro, i commercialisti: “Sgravi e incentivi per far ripartire l’occupazione e ...

Un capitalismo imprenditoriale civile e globale Per contrastare la diseguaglianza : Quanto pesa l'1%? Ogni volta che il Word Economic Forum di Davos Oxfam diffonde il suo Rapporto (come è accaduto anche quest'anno) si apre la disputa sulla crescente diseguaglianza nel mondo: tra il 1980 e il 2016 l'1% della popolazione mondiale più ricca ha assorbito il 27% dell'incremento totale del reddito complessivo; di tutta la ricchezza globale creata nell'ultimo anno ben l'82% è andata all'1% più ricco!L'1% ...

Dalla Regione un bando da 14 milioni di euro Per contrastare il cambiamento climatico : A21, il 15 febbraio il passaggio di concessione e dipendenti ad Autovia Padana 3 Flat Tax: pregi e difetti sotto la lente in Confindustria Piacenza 4 'Salita al Pordenone', parte il countdown: mancano ...

Australia e Giappone si scoprono alleati Per contrastare l’egemonia cinese : Non c’è miglior amico dell’ex-nemico. Nella Seconda Guerra Mondiale l’invasione Giapponese doveva cominciare a Darwin, nell’estremo Nord dell’Australia. Ci si misero di mezzo Pearl Harbor e l’intervento americano. L’ondata nipponica si fermò. L’Australia fu risparmiata. Dopo tre quarti di secolo Darwin non avrà però timori nel veder arrivare unifor...

5 Serie tv Per contrastare il blue monday : Realtà o bufala, poco importa: meglio essere preparati a contrastare la tristezza della giornata, per esempio pregustando quello che si può guardare in tv, anzi, in streaming. Ecco le 5 Serie tv ...

Regione. Valeriani : “Misure concrete Per contrastare la violenza di genere” : Regione Lazio – “Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l’Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale... L'articolo Regione. Valeriani: “Misure concrete per contrastare la violenza di genere” su Roma Daily News.