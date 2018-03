Per Camera e Senato il primo appuntamento è al buio

M5s - il piano B : 'Accordo col Pd Per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...

Camera di commercio : "Le Olimpiadi un'occasione unica Per il territorio" : ...eventi siano una enorme opportunità per tutti anche per smuovere vecchi modi di pensare o addirittura l'immobilismo degli anni passati che in alcuni vertici resiste e che ha penalizzato l'economia di ...

Cattolica Assicurazioni - Verona - Per una più grande Fondazione Arena. Un forte partner - accanto a Camera di Commercio e ad Accademia ... : Immagine: Vvox In poche parole: Cattolica Assicurazione entra come socia nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, la quale " ottima notizia " per la prima volta, nella sua storia, è ...

Usa : ok Camera a budget da 1300 mld Per evitare shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Come si eleggono i presidenti della Camera e del Senato? Tutto quello che c'è da saPere su voti - quorum e procedure : Venerdì le due Assemblee saranno chiamate (rispettivamente alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l'elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso.Ecco, in dettaglio, le procedure per eleggere chi siede negli scranni più alti di Montecitorio e Palazzo Madama. Le sedute saranno presiedute da Roberto Giachetti (Pd) e dal senatore a vita Giorgio Napolitano: ...

Fico in pole Per la presidenza della Camera - resta il rebus Senato : no dei 5 Stelle a Romani : Non è stata ancora trovata la quadra sui nomi da indicare come presidenti delle Camere. Se è vero che un accordo di massima c’è (al M5s andrà lo scranno di Montecitorio, al centrodestra il Senato) le trattative sono...

Per la presidenza della Camera il Movimento 5 Stelle punta su Roberto Fico : Il Movimento 5 Stelle avrebbe scelto il nome da proporre per la presidenza della Camera dei Deputati. Si tratta di Roberto Fico, presidente della commissione Vigilanza Rai ed esponente della cosiddetta ala ortodossa del Movimento.Continua a leggere

Centrodestra : "Sì alla Camera Per M5s - a noi il Senato" : Dal Centrodestra ok alla presidenza della Camera per il M5s, mentre quella del Senato dovrebbe andare a Forza Italia. Salvini: "Per ora accordo solo sui presidenti ma nulla è impossibile". M5s: non veniamo meno ai nostri principi ma la legislatura deve partire.

Luigi Di Maio - la poltronissima Per chiudere la bocca al rivale Fico : gli offre la presidenza della Camera : Roberto Fico e tutta la sua corrente di ortodossi grillini alla fine hanno avuto ragione. Per l'ex presidente della commissione di Vigilanza Rai ha pagato l'idea di mostrarsi infuriato a Rimini, ...

Scambi e relazioni con imprese dell'area islamica. Le oPerazioni doganali Per esportare senza rischi. Nella sede camerale di Treviso e nella ... : ... sede di Belluno L'economia mondiale " afferma il Presidente Pozza rappresenta sempre di più un punto di riferimento per il business delle nostre imprese che, nell'era dell'economia globalizzata, si ...

M5s : nulla osta Per nostra presidenza Camera. No a condannati : Roma, 20 mar. , askanews, 'Abbiamo svolto oggi una seconda giornata di incontri con i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Con tutti i partiti abbiamo condiviso il nostro ...

Prima giornata alla Camera Per i deputati della nuova legislatura : La procedura prevede che i deputati si rechino nella antiCamera della Sala del Mappamondo, al secondo piano del Palazzo, per fare la fotografia e la firma digitale necessari per il rilascio del ...

M5s - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi Per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

Camere. Di Maio : decisivi Per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora