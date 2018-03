Paura nel Nord Italia : avvertiti 2 forti boati nei cieli - cosa è successo? : Intorno alle 11.15 di ieri si è diffusa la Paura per un boato avvertito in alcune città del Nord, come Milano e Bergamo. Il boato avrebbe addirittura causato la caduta di un vetro in un tribunale. Ma di cosa si è trattato? Come sempre accade in queste situazioni le ipotesi sono state davvero tante e a molti il rumore ha portato alla mente il famoso fenomeno delle Trombe dell'Apocalisse che ha catturato l'attenzione mediatica l'anno scorso. ...

Due boati nei cieli del Nord E l'Italia precipita nella Paura : Prima un boato, poi un secondo. Il panico. Dai Laghi, a Nord, fino a Varese, passando per Milano e Bergamo, la notizia delle esplosioni si è diffusa e ha fatto il giro di internet. In Lombardia, ...

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa Paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il ventilato accordo 'programmatico' tra il M5S e il centrodestra "mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell'accordo che se

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa Paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Il ventilato accordo ‘programmatico’ tra il M5S e il centrodestra “mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell’accordo che sembra stia per concludersi tra i rappresentanti del centrodestra e i grillini. “E’ un ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più Paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Napoli - follia e Paura in Tangenziale : sasso su un'automobile nella notte : Il sasso ha colpito il parabrezza nell'angolo, bucandolo ma senza mandarlo in frantumi. Nessuna conseguenza grave, ma ritorna la paura: nelle notti napoletane c'è ancora chi, dall'alto di un ...

Bloccati nelle neve? Niente Paura - ci pensa l’eroina di Frozen. II video dell’uomo vestito da Elsa che ha fatto il giro del mondo : Il video è stato girato dalle finestre di un pub a Boston negli Stati Uniti. Gli avventori del locale infatti si sono trovati davanti a una scena insolita: un uomo, un avvocato di 37 anni, vestito di tutto punto come Elsa, la protagonista del cartone Frozen, impegnato ad aiutare a rimettere in moto il furgone della polizia. Le immagini, pubblicate sui social network, in breve tempo sono diventati virali L'articolo Bloccati nelle ...

“Non voglio morire”. Paura e delirio all’Isola dei famosi. Uno dei naufraghi avverte un forte dolore all’improvviso e pensa subito al peggio. I vip - nel panico - sono sconcertati. “Non ci ho capito più niente” : Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche ...

Aggredite perché lesbiche nell'Astigiano : 'Via da casa - abbiamo Paura' - : Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", ...

Aggredite perché lesbiche nell’Astigiano : "Via da casa - abbiamo Paura" : Aggredite perché lesbiche nell’Astigiano: "Via da casa, abbiamo paura" Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", raccontano a Sky TG24 Parole ...

Fear - il videogioco per vedere la Paura nel cervello : Un gruppo di ricercatori in neuroscienze del Caltech, negli Stati Uniti, ci presenta il suo primo videogioco, appositamente creato per studiare il cervello. L’idea è di sfruttare il gioco, che mette il protagonista in situazioni di tensione e paura, per indagare i meccanismi cerebrali di queste sensazioni attraverso la risonanza magnetica funzionale. Grazie a questo espediente, gli scienziati hanno già individuato due potenziali circuiti ...

Terremoto - nuova forte scossa al Centro Italia nella notte : epicentro a Camerino - tanta Paura [LIVE] : 1/7 ...

Paura a Vienna - tre persone accoltellate nel cuore della città : caccia all'uomo : Paura a Vienna. Due donne e un uomo, componenti della stessa famiglia, sono stati gravemente feriti da un "assalitore" con un coltello nel centro della capitale austriaca ieri sera. Lo ha reso noto la...