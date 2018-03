Paura nel Nord Italia | avvertiti 2 forti boati nei cieli | cosa è successo?

Due boati nei cieli del Nord E l'Italia precipita nella Paura : Prima un boato, poi un secondo. Il panico. Dai Laghi, a Nord, fino a Varese, passando per Milano e Bergamo, la notizia delle esplosioni si è diffusa e ha fatto il giro di internet. In Lombardia, ...

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa Paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il ventilato accordo 'programmatico' tra il M5S e il centrodestra "mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell'accordo che se

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più Paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Napoli - follia e Paura in Tangenziale : sasso su un'automobile nella notte : Il sasso ha colpito il parabrezza nell'angolo, bucandolo ma senza mandarlo in frantumi. Nessuna conseguenza grave, ma ritorna la paura: nelle notti napoletane c'è ancora chi, dall'alto di un ...

Bloccati nelle neve? Niente Paura - ci pensa l’eroina di Frozen. II video dell’uomo vestito da Elsa che ha fatto il giro del mondo : Il video è stato girato dalle finestre di un pub a Boston negli Stati Uniti. Gli avventori del locale infatti si sono trovati davanti a una scena insolita: un uomo, un avvocato di 37 anni, vestito di tutto punto come Elsa, la protagonista del cartone Frozen, impegnato ad aiutare a rimettere in moto il furgone della polizia. Le immagini, pubblicate sui social network, in breve tempo sono diventati virali L'articolo Bloccati nelle ...

“Non voglio morire”. Paura e delirio all’Isola dei famosi. Uno dei naufraghi avverte un forte dolore all’improvviso e pensa subito al peggio. I vip - nel panico - sono sconcertati. “Non ci ho capito più niente” : Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche ...

Aggredite perché lesbiche nell'Astigiano : 'Via da casa - abbiamo Paura' - : Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", ...

Aggredite perché lesbiche nell’Astigiano : "Via da casa - abbiamo Paura" : Aggredite perché lesbiche nell’Astigiano: "Via da casa, abbiamo paura" Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", raccontano a Sky TG24 Parole ...

Fear - il videogioco per vedere la Paura nel cervello : Un gruppo di ricercatori in neuroscienze del Caltech, negli Stati Uniti, ci presenta il suo primo videogioco, appositamente creato per studiare il cervello. L’idea è di sfruttare il gioco, che mette il protagonista in situazioni di tensione e paura, per indagare i meccanismi cerebrali di queste sensazioni attraverso la risonanza magnetica funzionale. Grazie a questo espediente, gli scienziati hanno già individuato due potenziali circuiti ...

Terremoto - nuova forte scossa al Centro Italia nella notte : epicentro a Camerino - tanta Paura [LIVE] : 1/7 ...

Paura a Vienna - tre persone accoltellate nel cuore della città : caccia all'uomo : Paura a Vienna. Due donne e un uomo, componenti della stessa famiglia, sono stati gravemente feriti da un "assalitore" con un coltello nel centro della capitale austriaca ieri sera. Lo ha reso noto la...

“Mamma - aiutami - sto malissimo”. Si sveglia nella notte in preda a dolori atroci. Sa che il ciclo sta arrivando e dà la colpa a quello. Ma la Paura è grande (non le era mai capitato) così si fa portare in ospedale. Quando i medici la sdraiano sul lettino e la toccano - la verità sconvolgente viene a galla. Lo choc è generale : Si chiama Charlotte Thomson, oggi ha 21 anni, è di Newcastle e nell’ultimo periodo ha avuto delle mestruazioni particolarmente dolorose. Strano, a Charlotte non era mai capitato, ma non si è preoccupata più del dovuto: “Può capitare”, si è detta. Peccato che quel dolore anomalo nascondeva qualcosa di grosso. Charlotte, ragazzina amante delle feste, era incinta. Ma non aveva la minima idea di esserlo anche perché aveva cicli regolari, zero pancia ...