Pattinaggio artistico | Mondiali Milano 2018 | tutti gli italiani in gara oggi L’ultima

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 23 marzo). Come seguirli in tempo reale : oggi venerdì 23 marzo si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Grande attesa per il programma libero femminile che in serata assegnerà le medaglie: il Mediolanum Forum di Milano è pronto per sostenere Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata. Potrebbe essere l’ultima gara della carriera per la Regina del Ghiaccio? Speriamo di no e speriamo che ci ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : free skating femminile. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : Il programma libero femminile andrà a chiudere la terza giornata di competizioni dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. L’Italia potrà naturalmente contare sulla sua stella Carolina Kostner, al comando dopo il primo segmento di gara, ma in gara ci sarà anche l’esordiente Elisabetta Leccardi. Dopo l’oro europeo e quello olimpico, la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : short dance. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : La short dance di oggi darà il via alla gara di danza dei dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. I grandi favoriti della prova saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, già campioni iridati nel 2016 e medagliati d’argento olimpici, mentre l’Italia potrà puntare al podio con i sette volte campioni nazionali Anna Cappellini e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Aljona Savchenko e Bruno Massot da record sul tetto del mondo. Storico quinto posto per Della Monica-Guarise : Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha concluso la seconda giornata dei Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nel prestigioso Mediolanum Forum a Milano. Dopo aver conquistato il titolo Olimpico, Aljona Savchenko e Bruno Massot hanno vinto anche quello iridato grazie ad una performance strabiliante pattinata sul velluto, commuovendosi e commuovendo il ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Macchiato da un errore sulla combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Nonostante la caduta di Valentina, la coppia ha portato a termine un buon programma, eseguendo con un buon grado di esecuzione gli elementi proposti, in particolare ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner per l’impresa da antologia - Milano con la sua Regina per la vittoria. Sarà l’ultima recita? : Non può essere l’ultima recita, non può finire così, il sipario non può scendere proprio oggi. Saremo tutti più tristi, impoveriti emotivamente senza una stella indiscussa che ha cambiato la storia del Pattinaggio artistico in italia, senza l’unica e vera Regina del Ghiaccio che ha calcato i più alti palcoscenici internazionali. Carolina Kostner potrebbe davvero essere all’ultima gara della sua memorabile carriera ma non ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma corto di Nathan Chen : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Nathan Chen al comando nel corto maschile - Matteo Rizzo 18mo : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : domani l’ultima gara di Carolina Kostner? Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Venerdì 23 marzo si disputerà il programma libero femminile ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Riflettori accesi sul Mediolanum Forum di Milano, annunciato il pienone di pubblico, tutti pronti per sostenere Carolina Kostner che va a caccia dell’impresa in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua gloriosa carriera: l’altoatesina è in testa dopo il programma corto e punta dritta alla settima medaglia iridata, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron superfavoriti nella danza - Anna Cappellini e Luca Lanotte da podio : La short dance di domani darà il via alla gara di danza dei dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. I grandi favoriti della prova saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che dopo l’argento olimpico questa volta potranno puntare alla vittoria senza dover fare i conti con i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir. I transalpini sono già ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - un programma pulito per sperare nel trionfo e preservare la medaglia d’argento : Prima del fantastico programma corto di ieri davvero in pochi si potevano aspettare di vedere Carolina Kostner con 80.25 punti al comando della gara del singolo femminile ai Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico di Milano davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara. Con un piazzamento del genere Carolina non può certamente permettersi di sbagliare nulla nel secondo segmento di gara. Se infatti Alina Zagitova metterà il turbo per ...