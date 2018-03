LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner è quarta. Vince Osmond - Zagitova fuori dal podio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , venerdì 23 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner si ferma ai piedi del podio. Kaetlyn Osmond oro a sorpresa - Zagitova solo quinta : Poteva essere una serata leggendaria, si conclude purtroppo con l’amaro in bocca. Carolina Kostner si deve accontentare del quarto posto ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. La Regina del Ghiaccio, accolta dal boato del Mediolanum Forum di Milano, partiva dal primo posto del programma corto ma nel free skating non riesce a brillare e rimane addirittura giù dal podio: 208.88 punti per la altoatesina che purtroppo non riesce ad ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : l'Italia si stringe attorno a Carolina Kostner! Tutti con la Regina per l'impresa. In ... : ... la Regina del Ghiaccio scenderà in pista alle 22.16 e andrà a caccia di una vera e propria impresa che a 31 anni la consegnerebbe per sempre alla leggenda di questo sport. In precedenza spazio alla ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (venerdì 23 marzo). Al Mediolanum Forum di Milano va in scena una delle giornate più attese, quella dedicata anche al programma libero femminile: il palazzetto sarà gremito in ogni ordine di posto per sostenere Carolina Kostner, clamorosamente in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata in quella che potrebbe essere l'ultima ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da record del mondo nella short dance - quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : strada spianata per Nathan Chen verso il titolo iridato : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini dovranno aspettare la giornata di sabato per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un ottimo short program, che lo pone al ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando e a che ora gareggia Carolina Kostner oggi? Come e su che canale vederla in tv : Oggi venerdì 23 marzo Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio per esibirsi nel suo programma libero ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. La nostra Regina è in testa dopo il programma corto e va a caccia della settima medaglia iridata: in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua gloriosa carriera, la 31enne vorrà fare emozionare il Mediolanum Forum di Milano e cercherà di fare saltare il banco. Il podio è assolutamente alla ...