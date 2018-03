Parte la nuova legislatura |  si votano i presidenti di Camera e Senato Diretta tv

Camere : apertura Pd 'Ok a confronto se si riParte da zero'. Nuova riunione centrodestra : Ultime mosse prima della seduta delle Camere di domani che ha all'ordine del giorno l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Ieri il centrodestra ha invitato le altre forze ...

Giustizia - Parte da Napoli la sfida per una nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

Addio a Jasper in The Royals 4? La nuova stagione riParte dall’Italia - dal Royal Wedding e dall’attentato al Re : Il dubbio sulla sorte di Jasper in the Royals 4 rappresenta il grande colpo di scena della première in onda su E! e in Italia su TimVision tra domenica 11 e lunedì 12 marzo. La nuova stagione della serie tv dedicata alla fittizia famiglia di reali inglesi creata da Mark Schwahn (ora licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie da parte di attrici e collaboratrici) è partita all'insegna del dramma ma non solo, in un episodio dal ...

Filippo Magnini-Giorgia Palmas : nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa Parte del passato : Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, ...

Matteo Renzi - per gli elettori Pd arriva una nuova delusione : la maggior Parte di loro vuole un governo con il M5S : L'istinto a schiantarsi da parte del Partito democratico è sempre duro a morire, anche dopo la batosta del 4 marzo che ha condannato il partito di Matteo Renzi al peggiore risultato nella storia della ...

Paolo Bonolis / Nuova frecciatina a Barbara d'Urso - il pubblico dalla sua Parte : la conduttrice risponderà? : Paolo Bonolis ha lanciato una Nuova frecciatina a Barbara d'Urso, colpevole di non lanciare Avanti un altro nei minuti finali del suo programma Pomeriggio Cinque.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:07:00 GMT)

“Falsa”. Isola dei Famosi - Parte dall’Italia la nuova accusa a Bianca Atzei. La ex di Biaggi ha fatto arrabbiare parecchio qualcuno che - ora - si vendica mentre lei è ignara di tutto. Il duro attacco che la farà soffrire : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, quella di martedì 27febbraio, non sono mancati momenti trash. La puntata in questione ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che, però, non è tornata in Italia. È ancora in Honduras su una spiaggia a parte ed è in attesa di scoprire i risultati del televoto: il pubblico infatti dovrà scegliere quale ex naufrago potrà continuare il suo percorso in Honduras. Ovviamente non è mancato un ...

Valute virtuali - nuova indagine da Parte del Regno Unito : Il Regno Unito ha deciso di alzare ulteriormente il livello di guardia sulle Valute virtuali. Il Comitato del Tesoro del Parlamento britannico ha infatti manifestato l'intenzione di dare luogo ad una indagine sulle criptoValute. L'inchiesta, che è stata annunciata lo scorso 22 febbraio, ha come scopo quello di comprendere come le criptoValute possono influenzare gli investitori ma anche le imprese che operano nel Regno Unito. Infatti, ...

FORMULA 1 - NUOVA FERRARI SF71H/ RiParte la sfida con la Mercedes e anche Halo si tinge di rosso : FERRARI SF71H, FORMULA 1: NUOVA monoposto per sfidare la Mercedes e anche Halo si tinge di rosso. Le ultime notizie sulla vettura di Maranello.

Nuova Ferrari 2018/ Formula 1 - presentazione streaming video e diretta tv : Vettel e Raikkonen - si Parte! : diretta presentazione Nuova Ferrari 2018 Formula 1 info streaming video e tv: a Maranello si svela la Nuova monoposto di Vettel e Raikkonen, come sarà la Ferrari? (oggi 22 febbraio 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:42:00 GMT)

Forza Nuova - blitz negli studi di La7 a DiMartedì. Floris : “Volevano Partecipare al programma” : blitz di un gruppo di attivisti di Forza Nuova ieri intorno a mezzanotte negli studi tv di via Tiburtina che ospitano diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Alcuni militanti sono riusciti a entrare, chiedendo di partecipare alla puntata, mentre era in onda un contributo registrato e quindi a telecamere spente. Le forze dell’ordine hanno identificato i componenti del gruppo, ma l’episodio si è chiuso in modo non ...

Forza Nuova tenta irruzione a Dimartedì. Via dopo il confronto con Floris 'Chi non è invitato non Partecipa' : Forza Nuova ha tentato di irrompere in trasmissione durante la puntata di Dimartedì , su La/, andata in onda ieri sera. I militanti della formazione di estrema destra erano una trentina, più o meno lo ...

Ballando con le stelle 2018 cast completo e concorrenti Partecipanti alla nuova edizione : Ultimi aggiornamenti sul cast completo di Ballando con le stelle 2018: i concorrenti ufficiali della nuova edizione aumentano sempre più e non potrebbe essere altrimenti, visto che manca davvero poco all'inizio della 13esima edizione del programma di Milly Carlucci. La conduttrice sta passando giorni molto tristi, per la scomparsa del produttore Bibi Ballandi, ma avrà ancora un po' di tempo per riprendersi dal lutto e presentarsi al pubblico con ...