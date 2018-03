Parlamento | Pd in attesa | Renzi per scheda bianca ‘tocca a loro’ 2

Parlamento : Pd in attesa - Renzi per scheda bianca ‘tocca a loro’ : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – La riunione dei gruppi Pd con Maurizio Martina è confermata per domani mattina alle 9. “Vediamo cosa succede nelle prossime ore. Stiamo valutando”, dice il reggente a sera lasciando Montecitorio, dopo un colloquio con Dario Franceschini, mentre Matteo Renzi è riunito al Nazareno con i suoi e Matteo Orfini. La linea dell’ex-segretario, a quanto viene riferito, è quella di andare avanti con la ...

M5s - Luigi Di Maio in diretta dal ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara. Attesa per l’annuncio dei candidati per il Parlamento : Luigi Di Maio in diretta dalla tre giorni del Villaggio Rousseau organizzato dal M5s a Pescara L'articolo M5s, Luigi Di Maio in diretta dal ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara. Attesa per l’annuncio dei candidati per il Parlamento proviene da Il Fatto Quotidiano.