Parlamento | Pd attende mosse | domani bianca o candidato bandiera

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Il Pd riunirà di nuovo i gruppimattina alle 9, come preannunciato stamattina da Maurizio Martina ai parlamentari dem. Per quel momento, forse, il quadro sarà più chiaro per valutare quale atteggiamento tenere in aula nelle votazioni dei presidenti. In particolare al Senato, dove dal terzo scrutinio si abbassa il quorum. Al momento, l’orientamento prevalente è quello di continuare con la scheda. L’altra ipotesi sarebbe quella di presentare undi. I dem sono in attesa di vedere quando e in che modo si scioglieranno in nodi che, al momento, bloccano la situazione. “Stiamo aspettando di vedere se il centrodestra trova una quadratura che al momento non c’è. I leghisti vogliono un nuovo nome al posto di Romani al Senato per non rompere con i 5 Stelle…”. Quanto alle indiscrezioni sul fatto ...