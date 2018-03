Parlamento | Guerini | grave si giochi così su istituzioni | responsabilità

meteoweb.eu

: ULTIMA ORA: IL M5S SI AUTOESCLUDE DALLE PRESIDENZE - MelantoP : ULTIMA ORA: IL M5S SI AUTOESCLUDE DALLE PRESIDENZE - sdavite110 : RT @radioanchio: Nessuno scontro nel #Pd su nostro ruolo in parlamento: siamo all’#opposizione. Lorenzo #Guerini #radioanchio @radio1Rai @… - paoloigna1 : RT @radioanchio: Nessuno scontro nel #Pd su nostro ruolo in parlamento: siamo all’#opposizione. Lorenzo #Guerini #radioanchio @radio1Rai @… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “E’ un fatto moltoche si stia giocando con le presidenze per regolare i rapporti di forza tra i partiti. E’ un processo moltoche dovrebbe farci riflettere, mi auguro da parte di tutti responsabilita’”. Lo ha detto Lorenzoparlando con i cronisti. “Parlare di candidature come una provocazione messa in campo non va nella direzione della responsabilita’ che il momento richiede”, ha aggiunto. Il Pd continuerà a votare scheda bianca? “Lo decideremo nelle prossime ore, vediamo come evolve la situazione”. L'articolosisusembra essere il primo su Meteo Web.