Parlamento | Giorgetti | Romani? Non è detto ma alleanza forte 2

meteoweb.eu

: @matteosalvinimi Giorgetti miglior candidato x Presidenza Senato, Toninelli x Camera Nn diamola vinta al perdente B… - janeiro41 : @matteosalvinimi Giorgetti miglior candidato x Presidenza Senato, Toninelli x Camera Nn diamola vinta al perdente B… - freyermalou : RT @LegaSalvini: LA LEGA ELEGGE I PROPRI RAPPRESENTANTI Definiti i leader del Carroccio per la guida delle due Camere. Fedriga candidato al… - LePatrioteFN75 : RT @LegaSalvini: LA LEGA ELEGGE I PROPRI RAPPRESENTANTI Definiti i leader del Carroccio per la guida delle due Camere. Fedriga candidato al… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) (AdnKronos) – Quanto all’andamento del voto alla Camera “la terza votazione” che si farà già oggi, osserva, non è dirimente: “Tanto finchè non si sblocca al Senato, non si sblocca neanche qua. Domani” alla terza votazione “al Senato escono i nomi del ballottaggio” ma “qui la votazione decisiva sarà la quinta. Purtroppo noi domattina il presidente non lo facciamo. Lo faremo domani pomeriggio, vedrete che per domenica – conclude- sarà tutto a posto”. L'articolo? Non èma(2) sembra essere il primo su Meteo Web.