Parlamento | Gasparri a Carelli | tu con M5S non c’entri niente

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “L’unico numero che ho nella mia scheda sim è quello di Emilio, ed è un attestato di stima il mio, sia ben chiaro. Posso dare la mia lettura? Tu coi grillini non c’entri proprio, in una fase in cui la tua azienda, Sky, non ti stava trattando come meritavi, hai cercato altre dimensioni”. Così Maurizio, in transatlantico a Montecitorio, mentre in Aula vanno avanti le votazioni per la presidenza della Camera, si rivolge al neoeletto Emilio. “Be’, a dire il vero – risponde l’ex direttore di Sky, sorridente ma in apparente imbarazzo per le parole dell’esponente di Fi – io mi sono avvicinato al loro mondo da parecchio ormai, non è proprio così”. L'articolo, tu con M5S non c’entrisembra essere il primo su Meteo Web.